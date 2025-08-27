Παρουσίαση βιβλίων του δημοσιογράφου Ηλία Κανέλλη στην Καλαμάτα

Με τον συγγραφέα θα συζητήσει ο εκδότης, αρθρογράφος, διδάκτορας Βαλκανικών Σπουδών Πέτρος Παπασαραντόπουλος, με καταγωγή από την Καλαμάτα. Το ένα βιβλίο έχει τίτλο: «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα» και περιέχει μεγάλες συνεντεύξεις με σπουδαίες προσωπικότητες του δημόσιου χώρου, συγγραφείς και καθηγητές πανεπιστημίου, που ελήφθησαν στο βάθος του χρόνου και όλες έχουν δημοσιευτεί στο «Books’ Journal». Κοινό συστατικό τους, τα πρόσωπα, δυνάμει ηγέτες μιας άλλης Ελλάδας, δημιουργικής και μαχητικής, της προόδου, της αξιοκρατίας, της γνώσης, του μοντερνισμού. Μιλούν: ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας, λεξικογράφος και, κυρίως, ο άνθρωπος στον οποίο οφείλουμε το γλωσσικό ιδίωμα που μιλάμε, Εμμανουήλ Κριαράς, ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας Αλέξης Πολίτης, ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας και ποιητής Νάσος Βαγενάς, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Σταύρος Τσακυράκης, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών Γιάννης Βούλγαρης, ο καθηγητής φιλοσοφίας Δημήτρης Δημητράκος, ο συγγραφέας Στέλιος Ράμφος, ο κριτικός λογοτεχνίας (και μέγας αναθεωρητής της Αριστεράς) Δημήτρης Ραυτόπουλος, ο ποιητής Μιχάλης Γκανάς, ο συγγραφέας Θανάσης Βαλτινός, η συγγραφέας και μεταφράστρια Αθηνά Κακούρη, οι συγγραφείς Χρήστος Χωμενίδης, Αλέξης Πανσέληνος, Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών και ιστορικός του νεοελληνικού διαφωτισμού Πασχάλης Κιτρομηλίδης. Κι ακόμα ο εκδότης (και αρχιτέκτονας) Κωνσταντίνος Στάικος για τον Έρασμο, ο ποιητής Συμεών Σταμπουλού (για τον Τ. Σ. Έλιοτ) και η σοπράνο, ποιήτρια και μεταφράστρια Λένια Ζαφειροπούλου για τον Σαίξπηρ.

Το άλλο έχει τίτλο «Duck Soup. Στην κουζίνα της ανάγνωσης». Είναι ένα βιβλίο πολιτισμικής κριτικής των εστιατορίων και της κουλτούρας της κουζίνας και της τροφής, και περιέχει αφηγήματα, δοκίμια, κριτικές εμπλουτισμένες με λογοτεχνικές αναφορές. Λογοτεχνία δοκιμιακής μορφής ή δοκίμια με λογοτεχνική διατύπωση, που στο βάθος αναδεικνύουν αρετές και παθογένειες της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. Ένας αδιευκρίνιστης ηλικίας, ερασιτέχνης μάγειρας, που συνήθως μαγειρεύει για φίλους του, αναγνώστης βιβλίων και αρκετά επικριτικός της κοινοτοπίας που καθορίζει και τον επαγγελματικό χώρο της μαγειρικής, περιγράφει ιστορίες της ζωής του, μεταφέρει διαβάσματα, μαγειρεύει συνταγές, συγκρούεται ή θυμάται παλιότερες συγκρούσεις, γράφει κριτική για αξιοπρόσεκτα βιβλία, ανακοινώνει τους σταρ της κουζίνας που παραδέχεται, ψάχνει στη λογοτεχνία συνταγές και σε συνταγές λογοτεχνικές αρετές, προσπαθεί να καλύψει έναν τόνο νοσταλγίας νεότερων χρόνων, μέχρι και ποίηση μεταφράζει ώστε να μην είναι προσδοκώμενος και βαρετός. Ο κορμός του βιβλίου στηρίζεται στην ομώνυμη στήλη που με ψευδώνυμο Κρίτων Ωραιόπουλος δημοσίευε ο Ηλίας Κανέλλης στο «Books’ Journal» από το 2013 ώς το 2016.