Γιόγκβαν Ίσακσεν: "Ο χορός των νεκρών"

Σε ένα απομονωμένο ακρωτήρι των Νησιών Φερόε, κάποιοι μαθητές λυκείου ανακαλύπτουν ένα πτώμα στην παραλία. Πρόκειται για το σώμα ενός άντρα που δέθηκε με αλυσίδες στα βράχια και αφέθηκε να πνιγεί στο γέμισμα της παλίρροιας. Καθώς ο δημοσιογράφος Χάνις Μάρτινσον ερευνά την υπόθεση, ανακαλύπτει μία σειρά θανάτων που φέρουν παρόμοια, ανησυχητικά χαρακτηριστικά. Όλα τα ίχνη οδηγούν σε μία τοπική εξέγερση που συνέβη αρκετές δεκαετίες νωρίτερα και δίχασε την τοπική κοινωνία. Ενώ οι συνέπειές της γίνονται εμφανείς με οδυνηρό τρόπο στο παρόν, σύντομα η έρευνα του Χάνις θέτει σε κίνδυνο και τη δική του ζωή. Θα καταφέρει να φτάσει στη λύση του μυστηρίου προτού να είναι πολύ αργά;