"Θεοί και φύλακες" της Γεωργίας Κακαλοπούλου

Δύο μισοφέγγαρα στους καρπούς της, ένα σκοτεινό μυστικό από τη γέννησή της. Κανείς θνητός δεν μπορεί ν’ αλλάξει ό,τι έχει γραφτεί... Η Ελένη είναι μια νεαρή γυναίκα γεμάτη αγάπη και καλοσύνη, ένα πλάσμα ξεχωριστό, φτιαγμένο από τα καλύτερα υλικά αυτού του κόσμου. Μετά το θάνατο της μητέρας της, αφήνει το ήσυχο χωριό της στις παρυφές του Ολύμπου και πηγαίνει στην Τοσκάνη για να συναντήσει τον καθηλωτικά όμορφο και εντυπωσιακό Φοίβο - τον άντρα με τον οποίο είναι ερωτευμένη από μικρή. Στο πλευρό της έχει, όπως πάντα, τον πιστό αλλά σκοτεινό και μυστηριώδη φίλο της Λεωνίδα. Το ταξίδι αυτό μοιάζει από την αρχή περίεργο και πολύ σύντομα η ζωή της ανυποψίαστης Ελένης θα ανατραπεί, καθώς έρχεται αντιμέτωπη με μια τρομακτική αλήθεια... Αθάνατοι Θεοί, πανάρχαιοι Φύλακες και υπερφυσικά πλάσματα βγαλμένα από έναν κόσμο που ούτε καν φανταζόταν πως μπορεί να υπάρχει, γίνονται η νέα της πραγματικότητα. Και η Ελένη είναι πλέον ένα πλάσμα κυνηγημένο που προσπαθεί να ξεφύγει από τη ζοφερή προφητεία της μοίρας της και το σκοτεινό τάγμα που θέλει να τη θυσιάσει. Ό,τι γνώρισε, ό,τι αγάπησε, ό,τι πίστεψε είναι ξένο, διαφορετικό... και εκείνος που αγαπά θα γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός της.