Anna Musewald: "Παγιδευμένοι στις παρυφές του χρόνου"

Ένα παλιό κάστρο. Ένα μυστικό βιβλίο. Μια κοπέλα με τη μνήμη μιας άλλης εποχής.

Τι θα συνέβαινε αν ξυπνούσες µια µέρα και η ζωή που θυµόσουν δεν ήταν ποτέ δική σου; Η Έµµα ζει και εργάζεται ως βοηθός κουζίνας στο θρυλικό κάστρο του Νοϊσβανστάιν: έναν τόπο γεµάτο ιστορία, αυστηρούς κανόνες και σκιές που δεν ανήκουν µόνο στο παρελθόν. Η ζωή της κυλά σε αυστηρούς ρυθµούς και η καθηµερινότητά της είναι προβλέψιµη. Ώσπου φτάνει ο Πάουλ, ένας µυστηριώδης επισκέπτης µε ένα παλιό βιβλίο… κι ένα βλέµµα που µοιάζει να τη γνωρίζει από πάντα.

Από εκείνη τη στιγµή, η πραγµατικότητα αρχίζει να µετατοπίζεται σ’ έναν κόσµο που υπάρχει «εκτός χρόνου», σ’ έναν κόσµο όπου το όνειρο αγγίζει την πραγµατικότητα και η µνήµη µπορεί να είναι πιο επικίνδυνη από τη λήθη.

Η Έµµα ακούει ψίθυρους που δεν υπάρχουν, θυµάται πράγµατα που δεν έζησε ποτέ, και ο χρόνος –ή αυτό που ξέραµε ως χρόνο– παύει να έχει σηµασία.

Τι κρύβει το βιβλίο; Ποιος πραγµατικά είναι ο Πάουλ; Και πόσα κοµµάτια της αλήθειας µπορεί να αντέξει κάποιος που την είχε ξεχάσει;

Ένα ταξίδι φαντασίας, µεταφυσικής και εσωτερικής αναζήτησης, όπου το παρελθόν δεν έχει ακόµη ειπωθεί και το µέλλον περιµένει να γραφτεί.

Ένα ψυχολογικό µυθιστόρηµα φαντασίας, ένα ταξίδι αυτογνωσίας µέσα σε κόσµους παράλληλους, σε µυστικά καλά θαµµένα και ερωτήµατα που δεν έχουν εύκολες απαντήσεις.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Πηγή"

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η Anna Musewald γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά από το 1998 ζει µόνιµα µε την οικογένειά της στο Μόναχο της Γερµανίας.

Εργάζεται ως οικονοµικός και φορολογικός σύµβουλος, αλλά τον ελεύθερο χρόνο της τον αφιερώνει στον φανταστικό κόσµο των βιβλίων, είτε διαβάζοντας ιστορίες που έχουν φανταστεί οι άλλοι είτε γράφοντας η ίδια τις ιστορίες που θα της άρεσε να διαβάσουν οι άλλοι.

Ξεκίνησε να γράφει ιστορίες για παιδιά. Στην Ελλάδα έχουν εκδοθεί τα Στην αναζήτηση της χαµένης οµορφιάς από τις εκδόσεις Πατάκη το 2003, Ο φύλακας της Ερµίν από τις εκδόσεις Κέδρος το 2008 και Τα πράσινα και τα κίτρινα πιόνια από τις εκδόσεις Πηγή το 2024. Τα τελευταία χρόνια έχει γράψει αρκετές ιστορίες για ενήλικες, αλλά ποτέ δεν έφυγε από τον κόσµο του φανταστικού.