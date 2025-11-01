eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρουσίαση αυτοβιογραφίας της Έμμα Γκόλντμαν στα Φιλιατρά

Tην αυτοβιογραφία της Έμμα Γκόλντμαν «Ζώντας τη Ζωή μου» θα παρουσιάσουν σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ. οι εκδόσεις “Βιβλιοπέλαγος”, στο Μουσείο Πάνου και Ηλία Ηλιόπουλου, στα Φιλιατρά.

Το έργο θα παρουσιάσουν η Ροζίνα Μπέρκνερ, μεταφράστρια του βιβλίου, και η Χριστίνα Ρεκούμη, φιλόλογος. Η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της μετάφρασης του δεύτερου τόμου της αυτοβιογραφίας, ενός σημαντικού έργου που φωτίζει τη ζωή και τη δράση της Έμμα Γκόλντμαν — μιας από τις πιο ριζοσπαστικές και εμπνευσμένες προσωπικότητες του 20ού αιώνα.

