"Ο Ρούπερτ Τίκερμπι και το ρολόι των Χριστουγέννων" της Τζένης Κουτσοδημητροπούλου

Κάθε χρόνο, την πρώτη μέρα του Δεκέμβρη, στη μικρή πόλη Χρόνοβιλ, το χριστουγεννιάτικο δέντρο γέμιζε με στολίδια και η πλατεία με χαρούμενες φωνές. Μόλις άναψαν τα λαμπιόνια, ακούστηκε ξαφνικά ένα δυνατό… κράαακ! Η μουσική σταμάτησε και ο κόσμος έμεινε ακίνητος, προσπαθώντας να καταλάβει από πού ήρθε αυτός ο δυνατός κρότος. Ο Ρούπερτ Τίκερμπι κοίταξε το ρολόι του πύργου. Οι δείκτες είχαν κοκαλώσει… Το πιο σπουδαίο ρολόι όλου του κόσμου είχε χαλάσει παγώνοντας τον χρόνο. Από την επόμενη μέρα η πόλη ζούσε σε ένα χάος. Κανείς δεν ήξερε τι ώρα και τι μέρα ήταν, χωρίς ρολόγια! Ακόμα και πότε θα έφταναν τα Χριστούγεννα… Μια υπέροχη ιστορία για τη μαγεία των γιορτών, την αλληλεγγύη και τη δύναμη των ευχών.

Των εκδόσεων "Διόπτρα".