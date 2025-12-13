eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025 11:57

"Ο κήπος της Μάγιας" της Ασπασίας Σιγάλα

Γράφτηκε από την

&quot;Ο κήπος της Μάγιας&quot; της Ασπασίας Σιγάλα

Premium Strom

 

Από τις εκδόσεις "Θερμαϊκός".

Η Μάγια ζει σε μια μεγάλη, πολύβουη πόλη. Κάθε μέρα βρίσκει χαρά και γαλήνη σ’ έναν όμορφο κήπο· έναν κήπο που νιώθει δικό της. Όμως μια μέρα, η πόρτα του κήπου κλείνει για πάντα. Και τότε η Μάγια έρχεται αντιμέτωπη με την απογοήτευση, την απελπισία, τον θυμό και τη θλίψη. Μέσα από αυτό το ταξίδι ανακαλύπτει πως η απώλεια μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργία, πως η ελπίδα ανθίζει ξανά, και πως η χαρά κρύβεται στο να ξεκινάς από την αρχή… φυτεύοντας σπόρους για έναν νέο, δικό της κήπο, νέες, αναπάντεχες φιλίες γεννιούνται. Μια τρυφερή και αισιόδοξη ιστορία για τη δύναμη της ανθεκτικότητας, της δημιουργίας και της ελπίδας που ποτέ δεν σβήνει.

 

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις