"Ο κήπος της Μάγιας" της Ασπασίας Σιγάλα

Η Μάγια ζει σε μια μεγάλη, πολύβουη πόλη. Κάθε μέρα βρίσκει χαρά και γαλήνη σ’ έναν όμορφο κήπο· έναν κήπο που νιώθει δικό της. Όμως μια μέρα, η πόρτα του κήπου κλείνει για πάντα. Και τότε η Μάγια έρχεται αντιμέτωπη με την απογοήτευση, την απελπισία, τον θυμό και τη θλίψη. Μέσα από αυτό το ταξίδι ανακαλύπτει πως η απώλεια μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργία, πως η ελπίδα ανθίζει ξανά, και πως η χαρά κρύβεται στο να ξεκινάς από την αρχή… φυτεύοντας σπόρους για έναν νέο, δικό της κήπο, νέες, αναπάντεχες φιλίες γεννιούνται. Μια τρυφερή και αισιόδοξη ιστορία για τη δύναμη της ανθεκτικότητας, της δημιουργίας και της ελπίδας που ποτέ δεν σβήνει.