"Η θυσία έχει χρώμα αγάπης" της Ιωάννα Μπέικου

Η Αλύσσα γεννήθηκε το έτος 1992, στην κρύα Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως αγνώστου πατρός. Στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια, μια επικίνδυνη ασθένεια και θανατηφόρα. Εξαιτίας του προβλήματος της υγείας της, η Αλύσσα έζησε μια παιδική ηλικία γεμάτη περιορισμούς. Νοσοκομεία, γιατροί, εξετά σεις και η καθημερινή φαρμακευτική αγωγή της. Οι «σωματοφύλακες» που οχύρωσαν τη ζωή της, η μητέρα και η πολυαγαπημένη γιαγιά της. Κρίσιμη καμπή στη ζωή της θα σταθεί η επιδείνωση της υγείας της, που θα την εξωθήσει να σπάσει τα δεσμά της κάνοντας την επανάστασή της στην αργοπορημένη ενηλικίωσή της. Μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στο μόντελινγκ στην Πόλη του Φωτός θα αποτελέσει τη διαφυγή της από την οδυνηρή πραγματικότητά της. Ο χώρος της μόδας θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη σκοτεινή πλευρά του θεάματος. Συνοδοιπόρος στο όνειρό της, ο φίλος της καρδιάς της, ο Γάλλος Οκταβιέν. Εκείνη, έτοιμη να ρισκάρει και να διεκδικήσει όλες τις αποχρώσεις της ζωής που μέχρι εκείνη τη στιγμή τής ήταν άγνωστες.
Μια μητέρα λαμπρή επιστήμονας, καρδιοχειρουργός, που στέκεται βράχος στο πλάι της μοναχοκόρης της ελπίζοντας σ’ ένα θαύμα. Θα βρεθεί συμβατός δότης για να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση καρδιάς και να παραταθεί η ζωή της Αλύσσας; Μέσα από διαβολικές συμπτώσεις της ζωής, η Αλύσσα θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο του Αίαντα, ενός ξεναγού από την Κρήτη. Εκείνος, σαν ένας φωτεινός φάρος μέσα στην απέραντη μαύρη θάλασσα της απελπισίας της, θα φωτίσει την άχρωμη ύπαρξή της. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, θα ερωτευτούν παράφορα. Η αγάπη τους είναι αληθινή, ειλικρινής και σπάνια. Με το πέρασμα του χρόνου η καρδιά του κοριτσιού γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Θα προλάβουν η Αλύσσα και ο Αίαντας να γευτούν τον έρωτα; Η κλεψύδρα έχει αναποδογυρίσει και ο χρόνος της τελειώνει. Είναι άραγε πιο ακριβό το τίμημα να χάσεις το εγώ σου ή την αγάπη;
Το «εγώ» μπροστά στο μεγαλείο της ανιδιοτελούς αγάπης γίνεται ένα όνειρο που εξατμίζεται…
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Πηγή"
Η Ιωάννα Μπέικου μεγάλωσε στην πόλη του Ηρακλείου, στο όμορφο νησί της Κρήτης. Στήριγμα σε κάθε της βήμα αποτελεί η οικογένειά της, για την οποία νιώθει ευγνώμων, όπως και για τα όμορφα, ανέμελα παιδικά χρόνια που έζησε πλάι τους. Διαθέτει πτυχίο στη δημοσιογραφία, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια μέσω του προγράμματος EDX 2017 από το University of British Columbia (UBC) για το πώς λειτουργεί η ανθρώπινη ψυχολογία, η επίδραση εξωτερικών παραγόντων και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους, και παρακολούθησε επίσης σεμινάρια πάνω στις ανθρωπιστικές αρχές (Τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως και ποια η θέση των μη κερδοσκοπικών φορέων σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες) από το Harvard courses 2018 International Humanitarian Law. Η συγγραφή βιβλίων αποτελεί το όνειρό της. Η ίδια αγαπά και έχει πολλά βιβλία στην προσωπική της βιβλιοθήκη. «Τα βιβλία αποτελούν πηγή γνώσης κι αφύπνισης», διότι όπως πιστεύει, ο άνθρωπος αποκτά ελευθερία σκέψης και δράσης μέσω της ανάγνωσης. Το «Η θυσία έχει χρώμα αγάπης» αποτελεί το συγγραφικό ντεμπούτο της στον μαγικό κόσμο του βιβλίου, όπου ελπίζει να μας συμπαρασύρει. Σήμερα ζει και εργάζεται στο νησί της Κρήτης, που αποτέλεσε την έμπνευσή της για τη συγγραφή του πρώτου μυθιστορήματός της. Η Κρήτη διαθέτει φυσικό κάλλος και συνάμα ιστορικό βάρος και γνήσιους ανθρώπους με ζεστή καρδιά, όπως οι πρωταγωνιστές του βιβλίου της.