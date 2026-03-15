ΔΑΟΚ Μεσσηνίας: Οδηγίες προς τους παραγωγούς για την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων

Οδηγίες προς τους παραγωγούς για την εφαρμογή ζιζανιοκτόνων εξέδωσε η ΔΑΟΚ Μεσσηνίας, ενόψει της περιόδου κατά την οποία ξεκινά η χρήση τους σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπέλια αλλά και σε άλλες αγροτικές ή ακαλλιέργητες εκτάσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, οι χρήστες ζιζανιοκτόνων οφείλουν να τηρούν συγκεκριμένες υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, ώστε να προστατεύονται οι άνθρωποι, τα ζώα και το περιβάλλον.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι πριν από την εφαρμογή ζιζανιοκτόνου είναι υποχρεωτική η σήμανση του χώρου με ανάρτηση πινακίδας όπου αναγράφεται το σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, όσοι χρησιμοποιούν φυτοπροστατευτικά προϊόντα επαγγελματικής χρήσης πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων σε ισχύ και να τηρούν τα προβλεπόμενα παραστατικά τεκμηρίωσης, όπως τιμολόγιο, συνταγογράφηση και ηλεκτρονική καταγραφή πώλησης.

Η ανακοίνωση υπενθυμίζει επίσης ότι η χρήση ζιζανιοκτόνων σε κατοικημένες περιοχές επιτρέπεται μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και αποστάσεις ασφαλείας. Ειδικότερα, απαιτείται απόσταση άνω των 20 μέτρων από κατοικίες μέσα σε οικισμούς, άνω των 10 μέτρων σε αγροτικές περιοχές και άνω των 50 μέτρων από ευαίσθητους χώρους όπως πάρκα, παιδικές χαρές και νοσοκομεία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις συνθήκες εφαρμογής. Δεν επιτρέπεται ψεκασμός όταν επικρατεί άνεμος που μπορεί να μεταφέρει το ψεκαστικό νέφος σε κατοικίες, ανθρώπους, ζώα ή φυτά που δεν αποτελούν στόχο της εφαρμογής. Οι χρήστες πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα σκευάσματα, κατάλληλα για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια, και να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, όπως κατάλληλη ενδυμασία, γάντια και μάσκα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη σωστής συντήρησης και ρύθμισης του ψεκαστικού εξοπλισμού ώστε το ψεκαστικό υγρό να κατευθύνεται μόνο προς τα ζιζάνια, καθώς και η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από υδάτινους αποδέκτες για την αποφυγή επιμόλυνσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προστασία των μελισσών, καθώς πολλά ζιζανιοκτόνα είναι τοξικά για αυτές. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να αποφεύγεται ο ψεκασμός τις ώρες δραστηριότητας των μελισσών και γενικά ο ψεκασμός ανθισμένων ζιζανίων.

Τέλος, μετά την εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων οι κενές συσκευασίες πρέπει να ξεπλένονται τρεις φορές και να αχρηστεύονται με τρύπημα, ενώ απαγορεύεται η καταστροφή τους με καύση. Παράλληλα επισημαίνεται ότι, όπου είναι δυνατό, προκρίνεται η αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των ζιζανίων, όπως η μηχανική καταστροφή ή άλλα καλλιεργητικά μέτρα, ιδιαίτερα σε κατοικημένες και ευαίσθητες περιοχές.