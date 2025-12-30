Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Γιάννη Γαλανόπουλου

Το βιβλίο αποτελεί μια αναδρομή σε τέσσερις δεκαετίες πορείας του συγγραφέα στον χώρο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες και βιώματα, ο Ναυπλιώτης Γιάννης Γαλανόπουλος καταγράφει τη διαδρομή του από τα πρώτα του βήματα στον έντυπο Τύπο και το ραδιόφωνο, έως την τηλεόραση και τη μετάβαση στη σύγχρονη ψηφιακή ενημέρωση. Η αφήγηση δεν περιορίζεται σε απλή χρονολογική καταγραφή, αλλά φωτίζει πτυχές της καθημερινότητας του ρεπορτάζ, τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και τις αλλαγές που συντελέστηκαν στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν τη δημόσια ζωή, κυρίως στην Πελοπόννησο, μέσα από τη ματιά ενός δημοσιογράφου που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Το έργο απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους του Τύπου όσο και σε αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την ιστορία των ΜΜΕ και τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από την είδηση. Το βιβλίο «Με την πένα και το μικρόφωνο – 40 χρόνια στα ΜΜΕ» είναι διαθέσιμο από τις Εκδόσεις Κούρος και τα συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεία.