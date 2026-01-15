Ενα βιβλιοπωλείο, μια γειτονιά, χίλιες ιστορίες



Η ζεστασιά της συντροφικότητας, η δύναμη της φαντασίας και η αξία των μικρών, καθημερινών πράξεων καλοσύνης βρίσκονται στον πυρήνα του βιβλίου «Χριστούγεννα στην οδό Σελιδοδείκτη 6» (εκδ. Διόπτρα), μιας από τις πιο τρυφερές γιορτινές ιστορίες που ξεχώρισαν την περασμένη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Το παραμύθι της Χριστίνας Κωνσταντουδάκη μιλά με απλό και ουσιαστικό τρόπο για τη φιλία και την αγάπη για τα βιβλία, αποφεύγοντας τα έντονα, κλασικά χριστουγεννιάτικα μοτίβα και εστιάζοντας σε όσα δίνουν πραγματικό νόημα στις γιορτές.

Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα στη βιτρίνα ενός βιβλιοπωλείου, όπου μια μικρή γειτονιά-μινιατούρα ζωντανεύει τις νύχτες. Εκεί κατοικεί η Ερασμία, μια ξύλινη φιγούρα με έντονη παιδική περιέργεια, που ονειρεύεται να μάθει πώς γιορτάζουν οι άνθρωποι τα Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο. Με τη βοήθεια των φίλων και γειτόνων της, ξεκινά ένα φανταστικό νυχτερινό ταξίδι γεμάτο γλυκές μυρωδιές, χρυσόσκονη και μικρές πράξεις καλοσύνης.

Οπως εξήγησε η συγγραφέας, Χριστίνα Κωνσταντουδάκη μιλώντας στην "Ε" στόχος της δεν ήταν να αναδείξει τα δώρα και τους στολισμούς, αλλά τις σχέσεις μεταξύ των κατοίκων της μικροσκοπικής γειτονιάς. Η αλληλεγγύη, η χαρά των απλών πραγμάτων και η συνειδητοποίηση ότι όσα θεωρούμε δεδομένα μπορεί να αποτελούν το όνειρο κάποιου άλλου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της αφήγησης.

Η συγγραφέας μεγάλωσε σε μια μικρή γειτονιά και, όπως ανέφερε, αυτή η εμπειρία λειτούργησε ως βάση για τη δημιουργία του κόσμου του βιβλίου. Παράλληλα, η αγάπη της για τα μικροσκοπικά χριστουγεννιάτικα χωριά που έβλεπε σε καταστήματα έκανε τη μετάβαση από την πραγματικότητα στη φαντασία σχεδόν αυτονόητη.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει και στον τίτλο του βιβλίου, ο οποίος, σύμφωνα με τη συγγραφέα, λειτούργησε ως ένα μικρό «κλειδί» για τον αναγνώστη. Χωρίς να αποκαλύπτει την έκπληξη της ιστορίας, προϊδέαζε για τη σύνδεση των Χριστουγέννων με τον κόσμο των βιβλίων, αφήνοντας χώρο στη φαντασία των παιδιών.

Καθοριστικό ρόλο στη συνολική αίσθηση του βιβλίου έπαιξε και η εικονογράφηση της Λίλας Καλογερή. Οι εικόνες, γεμάτες ζεστασιά και λεπτομέρεια, συμπλήρωσαν τη γραπτή αφήγηση και πρόσθεσαν μικρές παράλληλες ιστορίες — όπως οι γάτες έξω από το βιβλιοπωλείο — που ξετυλίγονται αποκλειστικά μέσα από την εικόνα.

Κλείνοντας, η Χριστίνα Κωνσταντουδάκη τόνισε ότι μέσα από όλα τα βιβλία της επιδιώκει να μπει και εκείνη στον κόσμο των παιδιών. Να τους πει ότι τα καταλαβαίνει και ότι αυτά που νιώθουν έχουν σημασία. Να τους θυμίσει ότι η φαντασία τους αλλά και οι σχέσεις με τους γύρω τους είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί τα Χριστούγεννα να πέρασαν, όμως το μήνυμα του βιβλίου παραμένει επίκαιρο: ότι τα πάντα είναι πιθανά, όταν υπάρχει φαντασία και αγάπη.

H Χριστίνα Κωνσταντουδάκη είναι νηπιαγωγός και αγαπάει πολύ το παιδικό βιβλίο. Διαβάζει τα πάντα από 5 ετών κι έτσι αποφάσισε να παρακολουθήσει και το σχετικό μεταπτυχιακό του ΕΚΠΑ «Ανάγνωση, φιλαναγνωσία και εκπαιδευτικό υλικό». Αυτό που της αρέσει πιο πολύ είναι να συνδυάζει τις δύο μεγάλες της αγάπες, τα παιδιά και το βιβλίο, μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις που κάνει σε βιβλιοπωλεία και σχολεία. Από τις εκδόσεις Διόπτρα κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο "Με μια κουβέρτα… στο Διάστημα".

