Σάββας Σαββόπουλος: "Ο μηχανιστικός άνθρωπος- Σιωπές της ψυχής, ρωγμές του σώματος"





Η ψυχοσωματική, μία από τις σπουδαιότερες ανακαλύψεις του 20ού αιώνα, εξερευνά τη βαθιά σύνδεση ψυχής και σώματος. Δείχνει πώς τα παιδικά τραύματα, παγώνοντας τα συναισθήματα, ωθούν το άτομο σε έναν μηχανιστικό τρόπο ζωής, ώσπου το σώμα, μέσω της ασθένειας, αποκαλύπτει την κρυμμένη οδύνη. Η νόσος, αν και επώδυνη, γίνεται μήνυμα ζωής και ευκαιρία επανασύνδεσης με τον αληθινό εαυτό. Το βιβλίο παρουσιάζει μέσα από κλινικά παραδείγματα, πώς η ασθένεια δεν είναι μόνο πόνος, αλλά και μια διαδικασία θεραπείας, αναγέννησης και βαθιάς αυτογνωσίας.

Ο Σάββας Σαββόπουλος είναι ψυχίατρος-ψυχαναλυτής, διδάσκων ψυχαναλυτής της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και μέλος της Διεθνούς Ψυχαναλυτικής Ένωσης. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ψυχοσωματικής Εταιρείας και μέλος του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής των Παρισίων. Είναι διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, όπου και εργάστηκε για έντεκα χρόνια στα εκεί Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Ιδρύματα. Έχει πολύχρονο κλινικό και ερευνητικό έργο σε διάφορα πεδία της ψυχιατρικής, της ψυχανάλυσης και της ψυχοσωματικής. Έχει γράψει άρθρα και βιβλία που δημοσιεύτηκαν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα πιο γνωστά του βιβλία είναι: Η Θεοφαγία. Πρωτογενής και Μεταφορική Στοματικότητα (εκδόσεις Εστία), που συνέγραψε με τον Νίκο Νικολαΐδη, Επτά παραμύθια Ζωής. Είναι η Νόσος ένα Αμετάφραστο Μήνυμα; (εκδόσεις Αρμός), καρπός της εργασίας του με καρκινοπαθείς και το Εμείς και η Ψυχή μας. Όλα όσα θα θέλατε να ρωτήσετε έναν ψυχίατρο-ψυχαναλυτή. Μία συζήτηση με τον Κώστα Γιαννακίδη (εκδόσεις Παπαδόπουλος).