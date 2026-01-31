"Hi protein" του Ακη Πετρετζίκη

High protein, ναι! Αλλά γιατί; Είμαστε στην εποχή που, όπου κι αν κοιτάξουμε, βλέπουμε «high protein»! Στα σουπερμάρκετ, στα περίπτερα, στην τηλεόραση, στα social media. Είναι λογικό, γιατί η πρωτεΐνη μάς αφορά όλους! Γι’ αυτό και το Hi Protein! είναι για όλους! Αφού την πρωτεΐνη δεν τη χρειάζονται μόνο όσοι γυμνάζονται, όπως μπορεί να πιστεύουμε. Τη χρειαζόμαστε όλοι για να θωρακίσουμε το σώμα μας, να ενισχύσουμε τον μεταβολισμό μας και να διασφαλίσουμε την υγεία μας. Με τις 120 πεντανόστιμες συνταγές που θα βρεις στις σελίδες του Hi Protein! θα ανακαλύψεις τρόπους να ενσωματώνεις την πρωτεΐνη στα γεύματά σου και να νοστιμίζεις το φαγητό σου εύκολα, γρήγορα και δημιουργικά! Επίσης, θα σου προσφέρουν άμεση λύση σε κάθε στιγμή της ημέρας που αναζητάς γεύματα υψηλής πρωτεΐνης και, χάρη στα αναλυτικά διατροφικά τους στοιχεία, θα γνωρίζεις πάντα τι τρως.