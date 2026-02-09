"Η ιστορία της Ολυμπίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες" του Πάνου Βαλαβάνη

Στην αρχαία Ολυμπία τα μνημεία ψιθυρίζουν ιστορίες και τα εκθέματα αφηγούνται μνήμες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πώς γεννήθηκε η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού; Ποιοι αγωνίζονταν, πού έμεναν, τι έτρωγαν και πώς χιλιάδες άνθρωποι συνέρρεαν στην Ολυμπία για να τους παρακολουθήσουν; Πού προπονούνταν οι αθλητές, πώς ζούσαν οι θεατές, ποιοι θρύλοι σμίλεψαν την ιστορία της Ολυμπίας; Ενα παιδί που ζητά απαντήσεις και ένας αρχαιολόγος περιπλανιούνται στον ιερό χώρο και το μουσείο της Ολυμπίας ενώ ζωντανεύει μπροστά τους η πορεία των Αγώνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Μυστικά από τα αγωνίσματα, λεπτομέρειες της καθημερινότητας, αλλά και οι μικρές και μεγάλες στιγμές των αθλητών, τους συντροφεύουν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γεμάτο περιπέτεια και γνώση.