"O κύκλος που ήθελε να γίνει κύκλος" του Γιώργου Δ. Λεμπέση

Ενας κύκλος που δεν μπορεί να κυλήσει. Μια γραμμή που δεν φοβάται να σταθεί δίπλα του. Ένα κενό που γίνεται μοίρα — και μια συνάντηση που αλλάζει τα πάντα.

Ο κύκλος αναζητά την πλήρη μορφή του. Η γραμμή ανακαλύπτει πως η ολοκλήρωση δεν είναι πάντα αυτό που νομίζουμε. Κι όταν το μονοπάτι τελειώνει, κάποιος πρέπει να έχει το θάρρος να γίνει ο δρόμος. Μια ιστορία για την αγάπη που δεν ζητά, δεν απαιτεί, δεν φυλακίζει — αλλά φωτίζει. Για την πορεία που δεν χάνεται, ακόμη κι όταν οι δρόμοι χωρίζουν. Για τις μορφές που αλλάζουν, αλλά δεν παύουν να αγαπούν. Eνα παραμύθι για μεγάλους και μικρούς. Και μια υπενθύμιση: καμιά ολοκλήρωση δεν είναι αληθινή αν δεν χωρά και τον άλλον.