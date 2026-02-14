Γιορτάστε την Ημέρα των Ερωτευμένων διαβάζοντας βιβλία

Τέσσερα βιβλία όπου ο έρωτας δεν είναι απλώς μια ιστορία· είναι η δύναμη που κινεί τους πρωταγωνιστές, που τους οδηγεί σε χαρές, συγκρούσεις και ανατροπές. Ανθρώπινες ιστορίες, αληθινές ή φανταστικές, με το βελάκι να δείχνει πάντα στο μέρος της καρδιάς.
«Αγκάθια και ρόδα» της Νικολέττας Κυρίδη
Κρήτη, αρχές δεκαετίας του ’90. Η Δάφνη ζει με την οικογένειά της στο Ρέθυμνο κι έχει μεγαλώσει στη σκιά της μεγαλύτερης αδερφής της, της «υπέροχης Κατερίνας». Για τους γονείς τους η ίδια είναι αόρατη, μια απογοήτευση… Αλλά η Δάφνη έχει όνειρα και θέληση! Καταφέρνει να σπουδάσει χωρίς τη βοήθειά τους και να γίνει δασκάλα, κι όταν έρχεται ο πολυπόθητος διορισμός στην Ανώπολη Σφακίων η μεγαλύτερη επιθυμία της γίνεται πραγματικότητα. Έχει όμως και μια άλλη κρυφή επιθυμία που γεννήθηκε πριν χρόνια στην καρδιά της και δε θα εκπληρωθεί ποτέ… Ο Μιχάλης έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια την επιχείρηση εκτροφής αλόγων της οικογένειάς του και ζει με τους γονείς του στο κτήμα τους, έξω από την Ανώπολη. Οι χωριανοί τον λένε «κλειστό και μονόχνοτο», κι είναι αλήθεια πως δεν εμπιστεύεται τους ανθρώπους –ειδικά τις γυναίκες. Οι πληγές του παρελθόντος ματώνουν ακόμα μέσα του… Μόνο η δουλειά του τον απασχολεί και το όραμά του για το ιπποτροφείο. Μέχρι που φτάνει στα Σφακιά η Δάφνη και αλλάζει τα πάντα στη ζωή του… Ενας δυνατός έρωτας ανθίζει ανάμεσά τους, ένα γλυκό πάθος που μπορεί να γιατρέψει τις βασανισμένες ψυχές τους. Όμως ο δικός τους δρόμος για την ευτυχία είναι σπαρμένος με αγκάθια…
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Χαρλένικ"
"Οι Απαράφθορες" του Στέλιου Χαλκίτη
Σ’ ένα κέντρο αποκατάστασης ψυχικά νοσούντων η εξηντάχρονη ψυχίατρος Δαυίνα Δελμούζου γνωρίζει τον κατά πολύ νεότερό της τρόφιμο Ρωμανό Δοξιάδη. Μεταξύ τους αναπτύσσεται μια σχέση δυνατή, παράφορη, απελπισμένη, δίχως όρια.
Οι διακοπές τους στο νησί της Καλύμνου πυροδότησαν μια ξεθωριασμένη και εξεζητημένη ανάμνηση που είχε η Δαυίνα, κάτι που της είχε πει η Καλυμνιά μητέρα της όταν ήταν μικρό κοριτσάκι, κάτι για κάποιες κρυφές γυναίκες της Καλύμνου.
Εντάσσεται στον μυστικό όμιλο των εμβληματικών κρυφών γυναικών του νησιού όπου αρχίζει να μαθαίνει νέα πρωτόκολλα του έρωτα, της αγάπης, του θανάτου, και γενικά της ζωής. Ένα μυστικό κρύβει ο όμιλος, ένα μυστικό κρατούν επτασφράγιστο οι κρυφές γυναίκες. Οι ζωές των ηρώων περιπλέκονται και αποκαλύπτουν τα φωτεινά ύψη και τα σκοτεινά μπουντρούμια της ψυχής. Μια παιδική κούκλα περιφέρει το μυστικό… Η αποκάλυψή του συγκλονίζει…
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Ιανός"
"Η θυσία έχει χρώμα αγάπης" της Ιωάννας Μπέικου
Η Αλύσσα γεννήθηκε το έτος 1992, στην κρύα Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως αγνώστου πατρός. Στην τρυφερή ηλικία των δύο ετών διαγνώστηκε με καρδιακή ανεπάρκεια, μια επικίνδυνη ασθένεια και θανατηφόρα. Εξαιτίας του προβλήματος της υγείας της, η Αλύσσα έζησε μια παιδική ηλικία γεμάτη περιορισμούς. Νοσοκομεία, γιατροί, εξετάσεις και η καθημερινή φαρμακευτική αγωγή της. Οι «σωματοφύλακες» που οχύρωσαν τη ζωή της, η μητέρα και η πολυαγαπημένη γιαγιά της. Κρίσιμη καμπή στη ζωή της θα σταθεί η επιδείνωση της υγείας της, που θα την εξωθήσει να σπάσει τα δεσμά της κάνοντας την επανάστασή της στην αργοπορημένη ενηλικίωσή της. Μια πολλά υποσχόμενη καριέρα στο μόντελινγκ στην Πόλη του Φωτός θα αποτελέσει τη διαφυγή της από την οδυνηρή πραγματικότητά της. Ο χώρος της μόδας θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη σκοτεινή πλευρά του θεάματος. Συνοδοιπόρος στο όνειρό της, ο φίλος της καρδιάς της, ο Γάλλος Οκταβιέν. Εκείνη, έτοιμη να ρισκάρει και να διεκδικήσει όλες τις αποχρώσεις της ζωής που μέχρι εκείνη τη στιγμή τής ήταν άγνωστες.
Μια μητέρα λαμπρή επιστήμονας, καρδιοχειρουργός, που στέκεται βράχος στο πλάι της μοναχοκόρης της ελπίζοντας σ’ ένα θαύμα. Θα βρεθεί συμβατός δότης για να πραγματοποιηθεί η μεταμόσχευση καρδιάς και να παραταθεί η ζωή της Αλύσσας; Μέσα από διαβολικές συμπτώσεις της ζωής, η Αλύσσα θα γνωρίσει τον έρωτα στο πρόσωπο του Αίαντα, ενός ξεναγού από την Κρήτη. Εκείνος, σαν ένας φωτεινός φάρος μέσα στην απέραντη μαύρη θάλασσα της απελπισίας της, θα φωτίσει την άχρωμη ύπαρξή της. Όταν οι δρόμοι τους συναντηθούν, θα ερωτευτούν παράφορα. Η αγάπη τους είναι αληθινή, ειλικρινής και σπάνια. Με το πέρασμα του χρόνου η καρδιά του κοριτσιού γίνεται όλο και πιο αδύναμη. Θα προλάβουν η Αλύσσα και ο Αίαντας να γευτούν τον έρωτα; Η κλεψύδρα έχει αναποδογυρίσει και ο χρόνος της τελειώνει. Είναι άραγε πιο ακριβό το τίμημα να χάσεις το εγώ σου ή την αγάπη;
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Πηγή"
"Μετά την καταιγίδα" της Ευαγγελίας Ευσταθίου
Η άσημη ηθοποιός Ρέα Γαλάνη, στον δυσκολότερο ρόλο της καριέρας της, καλείται να υποδυθεί την πανέμορφη κοσμοπολίτισσα Μάγδα Κέλερ, που της μοιάζει εκπληκτικά. Έτσι, μεταμορφωμένη στη σωσία της, καταφθάνει στην Ύδρα για να γοητεύσει και να οδηγήσει σε γάμο τον πρώην σύζυγο της Μάγδας, προκειμένου αυτή να εξασφαλίσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και στη μητρότητα. Το σχέδιο αποκτά αναπάντεχη τροπή όταν η Ρέα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον πρώην εραστή της σωσία της, τον Μαρτίνο Λιβέρη, ο οποίος δεν ξέχασε ποτέ τη φρικτή προδοσία της ερωμένης του. Οι βίαιες συναισθηματικές συγκρούσεις της Ρέας από αυτή την απάτη τη φέρνουν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Και η τραγωδία μοιάζει βέβαιη όταν η κοπέλα άθελά της μετατρέπεται σε καταλύτη για την ανεύρεση ενός μικρού στόλου βυθισμένου επί αιώνες στα ανοιχτά των Οινουσσών, συνδεδεμένου με μια βαριά κατάρα. Τέσσερα πρόσωπα μάχονται να ορθώσουν απόρθητα τείχη γύρω από την καρδιά τους. Ένας θανάσιμος εχθρός παραμονεύει στις σκιές. Και μια καταιγίδα μαίνεται, απειλώντας να αφήσει στο πέρασμά της ανεμοδαρμένα βράχια. Ένας λάθος έρωτας στο σωστό μονοπάτι ή ένα λάθος μονοπάτι με τον σωστό έρωτα θα οδηγήσει στην αληθινή αγάπη;
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Μίνωας"