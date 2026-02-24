Παρουσίαση βιβλίου του Κώστα Ακρίβου στις 2 Μαρτίου στην Καλαμάτα

Το βιβλίο «Ονομα πατρός: Δούναβης», του Κώστα Ακρίβου παρουσιάζουν τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 7 μ.μ., οι εκδόσεις "Μεταίχμιο", η Ενωση Μεσσήνιων Συγγραφέων, τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο "Βιβλιόπολις" στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Μαρία Μήτση, φιλόλογος–ιστορικός, μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, και η Πωλλέτα Ψυχογυιοπούλου, φιλόλογος–συγγραφέας, οργανωτική γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Εφη Πράτη, φιλόλογος, γενική γραμματέας του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας Παρεμβαίνει και διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο η φιλόλογος–συγγραφέας Αντωνία Παυλάκου. Στο πιάνο θα είναι ο Αντώνης Δρέτας. Ο Κώστας Ακρίβος θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.