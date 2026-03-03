Enes Kanter Freedom: "Στο όνομα της ελευθερίας"

Η ελευθερία δεν είναι δωρεάν. Έρχεται με υψηλό τίμημα. Η ιστορία μου, όπως αναφέρεται εδώ, είναι το τίμημα της ελευθερίας – ένα τίμημα που αξίζει να πληρωθεί. Είναι μια ιστορία που γεννήθηκε από τον πόνο που απορρέει από το να αποκηρύσσεσαι από την πατρίδα σου, να σου απαγορεύουν την επικοινωνία με την οικογένειά σου για δέκα χρόνια και να σου απαγορεύουν να παίξεις το αγαπημένο σου παιχνίδι στο NBA και αλλού. Είναι η ιστορία τού να συλλαμβάνεσαι στην Ευρώπη, να κινδυνεύεις να απαχθείς σε ξένη χώρα, να χαρακτηρίζεσαι «διεθνής εγκληματίας» και να εκδίδεται ένταλμα σύλληψης της Interpol εναντίον σου. Είναι η ιστορία φυλακισμένων και βασανισμένων μελών της οικογένειάς μου, αμέτρητων απειλών θανάτου, δώδεκα ενταλμάτων σύλληψης και της ζωής με επικηρυγμένο το κεφάλι μου για 500.000 δολάρια. Είναι μια ιστορία θυσίας όλων όσων μου ήταν πιο πολύτιμα. Μια ιστορία του να αντιμετωπίζεις το υπόλοιπο της ζωής σου σκεπτόμενος τι θα μπορούσε να είχε συμβεί και τι ίσως να μη συμβεί ποτέ. Με λίγα λόγια, είναι η ιστορία ενός ανθρώπου καταζητούμενου από όλους. Αλλά είναι επίσης μια ιστορία ανακάλυψης των πιο πολύτιμων πραγμάτων απ’ όλα. Για όσα έχασα, κέρδισα ακόμη περισσότερα.

[Από την εισαγωγή του βιβλίου]