Anna Mathur: "Πώς να μεγαλώσεις μια χαρούμενη μαμά"

Σταμάτα να ανησυχείς, είσαι η καλύτερη μαμά που μπορείς! Κι αυτό δεν είναι ακόμα ένα βιβλίο γονεϊκότητας. Δεν θα διαβάσεις πώς να μεγαλώσεις το παιδί σου – αλλά πώς να φροντίσεις εσένα. Αντλώντας από την εμπειρία της ως ψυχοθεραπεύτρια και από την προσωπική της ζωή ως μητέρα, η Anna Mathur ωθεί τις μαμάδες να αντιληφθούν ότι η φροντίδα των παιδιών ξεκινά από τη φροντίδα του εαυτού τους. Η αυτοφροντίδα δεν είναι εγωιστική. Είναι το απαραίτητο συστατικό για να είσαι μια πιο ήρεμη, υπομονετική και κυρίως ευτυχισμένη μητέρα.