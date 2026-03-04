eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 04 Μαρτίου 2026 12:25

Anna Mathur: "Πώς να μεγαλώσεις μια χαρούμενη μαμά"

Γράφτηκε από την

Anna Mathur: &quot;Πώς να μεγαλώσεις μια χαρούμενη μαμά&quot;

Premium Strom

Από τις εκδόσεις "Key Books"

Σταμάτα να ανησυχείς, είσαι η καλύτερη μαμά που μπορείς! Κι αυτό δεν είναι ακόμα ένα βιβλίο γονεϊκότητας. Δεν θα διαβάσεις πώς να μεγαλώσεις το παιδί σου – αλλά πώς να φροντίσεις εσένα. Αντλώντας από την εμπειρία της ως ψυχοθεραπεύτρια και από την προσωπική της ζωή ως μητέρα, η Anna Mathur ωθεί τις μαμάδες να αντιληφθούν ότι η φροντίδα των παιδιών ξεκινά από τη φροντίδα του εαυτού τους. Η αυτοφροντίδα δεν είναι εγωιστική. Είναι το απαραίτητο συστατικό για να είσαι μια πιο ήρεμη, υπομονετική και κυρίως ευτυχισμένη μητέρα.

 

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις