Ιστορικό βιβλίο του Μάριου Αθανασόπουλου: «Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου»

Πρόκειται για μια επιστημονική μελέτη πάνω από εξακόσιες σελίδες, η οποία αποκαλύπτει τα μυστικά των χειρογράφων του Ταϋγέτου. Το έργο προλογίζει ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας τη σημασία του για την ιστορία και τον πολιτισμό της Μεσσηνίας. Ο μητροπολίτης Μεσσηνίας υπογραμμίζει ότι η μελέτη «αποτελεί πραγματικά μία συμβολή στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία, αλλά και στη μοναστηριακή βιβλιογραφία, καθώς αναδεικνύει άγνωστα πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται άμεσα με την ιστορία της Μονής και τα διερευνά και αναλύει σε μια διαχρονική πορεία της παρουσίας και δράσης της».

Επιστημονικό βιβλίο από τον Μάριο Παν. Αθανασόπουλο για τη Μονή Μαρδακίου υπό τον τίτλο: «Τα χειρόγραφα της Μονής Μαρδακίου-Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της Μεσσηνίας»

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο για την Ιερά Μονή Μαρδακίου Ταϋγέτου Μεσσηνίας του μέλους Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Δρος Μάριου Π. Αθανασόπουλου, από τις εκδόσεις Ηδυέπεια. Έργο το οποίο αποτελεί την πρώτη συστηματική έρευνα για την Μονή αυτή, όπως καταφαίνεται από τις βιβλιογραφικές πηγές.

Η Μονή Μαρδακίου (μαζί με αυτήν του Γαρδικίου, το οποίο αποτελούσε αρχικά εξάρτημά της και στη συνέχεια έδρα της), ιδρύθηκε χάρη στη γενναιοδωρία ενός τοπικού άρχοντα, του Θεόδωρου Χανδρινού, στα μέσα του 17ου αιώνα και διατηρήθηκε ως την περίοδο του Μεσοπολέμου. Βρίσκεται η μεν μονή του Μαρδακίου στον Β.Δ. Ταΰγετο, στην περιοχή της Αλαγονίας, η δε του Γαρδικίου στην περιοχή της Θουρίας, λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Καλαμάτας.

Πρόκειται για την πρώτη και πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, πλέον των 600 σελίδων, για την Μονή του Μαρδακίου και τη διαχρονική της παρουσία στα πολιτικοκοινωνικά δρώμενα του τόπου μας. Αυτήν την πορεία μέσα στον χρόνο διερευνά, αναλύει και παρουσιάζει ο έγκριτος ιστορικός ερευνητής κ. Μάριος Αθανασόπουλος Δρ Ιστορίας. Αυτή η έκδοση φανερώνει το υψηλό κύρος των επιστημόνων, οι οποίοι διδάσκουν και ερευνούν στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννησου στην πόλη της Καλαμάτας.

Ο συγγραφεύς του ως άνω βιβλίου αξιοποίησε τα ευρισκόμενα τεκμήρια στο Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας ήτοι πάνω από εκατό πρωτότυπα και πάνω από χίλια φωτοτυπημένα χειρόγραφα, καθώς και χειρόγραφα βιβλία του αρχείου της Μονής, τα οποία μαζί με άλλα έγγραφα («Μοναστηριακά Αρχεία» των ΓΑΚ, εφημερίδες εποχής κ.ά.) μελέτησε, ανέλυσε και σχολίασε, αναδεικνύοντας την πλούσια ιστορία της Μονής, άγνωστες πτυχές της ζωής των μοναχών της και παράλληλα, άγνωστες πτυχές της εκκλησιαστικής ιστορίας τόσο της Μεσσηνίας, όσο και της Ελλάδας.

Ο δίκαιος έπαινος αξίζει στον Δήμαρχο της πόλης της Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο για την απόφασή του να συνεισφέρει ο Δήμος οικονομικά στην έκδοση αυτού του έργου, το οποίο διαφορετικά θα είχε παραμείνει ανέκδοτο. Ο κος Βασιλόπουλος προλογίζοντας αυτό το πόνημα τονίζει χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος Καλαμάτας, όπως και κάθε μέρος της πατρίδας μας, έχει μακραίωνη ιστορία, η οποία ξεκινά από τα πανάρχαια χρόνια, φτάνοντας ως τις μέρες μας. Προσωπικά, θα μελετήσω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον κάθε πτυχή της ιστορίας του Μαρδακίου και του Γαρδικίου και το μνημειώδες αυτό έργο θα κοσμήσει τη βιβλιοθήκη μου. Εύχομαι το ίδιο επιδραστικό να είναι το βιβλίο και για κάθε φιλίστορα Μεσσήνιο!».

Εν κατακλείδι όπως σημειώνει ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος-Καθηγητής του Πανεπιστήμιου Αθηνών το σύγγραμμα αυτό είναι: «Ένας ερευνητικός μόχθος που στηρίζεται σε πρωτογενείς και αδημοσίευτες μέχρι τώρα πηγές, όπως τα αποθησαυρισμένα τεκμήρια στο Ιστορικό Αρχείο της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, έμμεσες πηγές και βιβλιογραφικές πληροφορίες και αναφορές (ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες), με τις οποίες καταστρώνει την ιστορία, την προσφορά και τα γεγονότα τα οποία σχετίζονται έμμεσα και άμεσα με την Μονή Μαρδακίου αλλά και την γενικότερη και ευρύτερη ιστορία της Μεσσηνίας, πολιτική και εκκλησιαστική Η παρούσα μελέτη αποτελεί πραγματικά μία συμβολή στην τοπική εκκλησιαστική ιστορία αλλά και στην μοναστηριακή βιβλιογραφία αφού αναδεικνύει αρκετά άγνωστα πρόσωπα και γεγονότα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ιστορία της Μονής, τα οποία διερευνά και αναλύει, σε μια διαχρονική πορεία της παρουσίας και δράσης της».

Ιωάννης Π. Μπουγάς