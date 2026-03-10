Για το βιβλίο θα μιλήσει η δημοσιογράφος Χριστίνα Μανδρώνη, ενώ ο συγγραφέας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα. Η ώρα προσέλευσης έχει οριστεί για τις 6.30 μ.μ.
Τρίτη, 10 Μαρτίου 2026 18:25
«Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους» στο “Ραμόν”Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το νέο βιβλίο του Μίνωα Ευσταθιάδη «Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους», των εκδόσεων "Μεταίχμιο", θα παρουσιαστεί το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 7 μ.μ., στο βιβλιοπωλείο-καφέ «Ραμόν».
