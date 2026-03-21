"Η πικρή αλήθεια" του Δημήτρη Σωτάκη

Μια τετραμελής οικογένεια, ο Πο, η Μαρία και τα δυο τους παιδιά, φτάνει στο αγαπημένο τους ξενοδοχείο, όπου τα τελευταία χρόνια περνούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όμως αυτή τη φορά κάτι δεν πηγαίνει καλά, αφού κανείς από το προσωπικό του ξενοδοχείου και τους υπόλοιπους τακτικούς επισκέπτες δεν τους αναγνωρίζει.

Τι κρύβεται πίσω από αυτή την παράξενη συμπεριφορά; Έντρομοι προσπαθούν να το ανακαλύψουν. Μα, όσο πιο βαθιά αναζητούν την αλήθεια, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με δεκάδες ερωτήματα σχετικά με την ίδια τους τη ζωή.



Ο Δημήτρης Σωτάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973.Έχει εκδώσει τα μυθιστορήματα Η πράσινη πόρτα (2002), Η παραφωνία (2005), Ο Άνθρωπος Καλαμπόκι (2007), Το θαύμα της αναπνοής (2009), Ο θάνατος των ανθρώπων (2012), Η ανάσταση του Μάικλ Τζάκσον (2014), Η ιστορία ενός σούπερ μάρκετ (2015), Ο κανίβαλος που έφαγε έναν Ρουμάνο (2017), Ο μεγάλος υπηρέτης (2019), Μισή καρδιά (2022).

Το θαύμα της αναπνοής κατέκτησε το βραβείο “The Athens Prize for Literature” και ήταν υποψήφιο για το Ευρωπαϊκό Αριστείο Λογοτεχνίας, καθώς και για το βραβείο “Jean Monnet” στη Γαλλία. Βιβλία του κυκλοφορούν στα γαλλικά, τουρκικά, σερβικά, ολλανδικά, ιταλικά, δανέζικα, αραβικά, κινεζικά κ.ά.