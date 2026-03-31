Στην εκδήλωση θα μιλήσουν ο σκιτσογράφος Αντώνης Βαβαγιάννης, και τα μέλη του "Πολιτιστικού Αντίλογου" Ανδρέας Ζαγάκος και Αρης Κορομηλάς.
Τρίτη, 31 Μαρτίου 2026 20:51
Παρουσίαση του βιβλίου "Μυθοκόμιξ δεν είναι καν ιστορία" στο “Ραμόν”Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Το βιβλίο των Σταύρου Παναγιωτίδη και Αντώνη Βαβαγιάννη με τίτλο "Μυθοκόμιξ δεν είναι καν ιστορία" θα παρουσιάσουν οι εκδόσεις "Κέδρος" και το βιβλιοπωλείο- καφέ "Ραμόν" το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 μ.μ.
Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις