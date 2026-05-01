«Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία» της Νάντιας Σερεμετάκη

Το βιβλίο της Νάντιας Σερεμετάκη, «Εισαγωγή στην πολιτισμική ανθρωπολογία» , των εκδόσεων «Πεδίο», μετά την αρχική ελληνική του έκδοση μεταφράστηκε στα αγγγλικά και εντάχθηκε σε διεθνή εκδοτικό οίκο, αποκτώντας ευρύτερη παρουσία.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνεται πλέον στον κατάλογο των εκδόσεων Taylor & Francis, μαζί με δύο ακόμη έργα της διεθνώς αναγνωρισμένης συγγραφέως, ερευνήτριας και καθηγήτριας ανθρωπολογίας.

Το έργο αυτό αποτελεί ένα περιεκτικό πρώτο μέρος μιας μαθητείας στην Πολιτισμική Ανθρωπολογία στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης. Στόχος του είναι να εμπλέξει τους νεαρούς μελετητές και σπουδαστές σε έναν κριτικό διάλογο με τις παλαιότερες και τις σύγχρονες κατευθύνσεις στις πολιτισμικές-ιστορικές σπουδές ειδικότερα δε, να εισαγάγει τους επίδοξους ανθρωπολόγους καθώς και τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για τις ανθρώπινες κουλτούρες σε βασικές εθνογραφικές αρχές, θεωρητικές και μεθοδολογικές, ώστε να εμβαθύνουν στην ιδιαίτερη πολιτισμική ανθρωπολογική άποψη και προοπτική. Οι αντιπροσωπευτικές μελέτες διακεκριμένων ερευνητών πεδίου και στοχαστών οι οποίες αναλύονται εδώ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα πολιτισμικών και κοινωνικών ανθρωπολόγων, εθνολόγων, ιστορικών, φιλοσόφων, λαογράφων, εθνομουσικολόγων, κοινωνιογλωσσολόγων, κριτικών λογοτεχνίας, ποιητών και φωτογράφων/εικαστικών. Μέσα από τις εθνογραφικές επιτόπιες ή/και θεωρητικές μελέτες τους, ο αναγνώστης ταξιδεύει σε διάφορα μέρη και κουλτούρες του πλανήτη. Καλή επιτυχία και στη νέα του στέγη.