"Κρι(η)τικοί στοχασμοί" της Σοφίας Σκλείδα

Οι "Κρι(η)τικοί στοχασμοί" είναι ένα ποιητικό ταξίδι ψυχής και τόπου· μια καταβύθιση στη λαμπρή και ταυτόχρονα σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι λέξεις άλλοτε ψιθυρίζουν κι άλλοτε κραυγάζουν, φωτίζοντας με λυρισμό, φιλοσοφική εμβάθυνση και ερωτική ένταση το υπαρξιακό τοπίο. Παράλληλα, ο έρωτας ξεδιπλώνεται ως φωτιά και στάχτη, ως νοσταλγία και φανέρωση, ως μυστική συμφωνία ανάμεσα στη σιωπή και στο βλέμμα. Κάθε ποίημα φέρει την αύρα ενός ανεκπλήρωτου πόθου και την ανάσα της μνήμης, που δεν λησμονεί, μονάχα μετασχηματίζεται. Η γραφή γίνεται τελετουργία: ανασταίνει πρόσωπα, εποχές και στιγμές που ζυμώθηκαν με την ψυχή· ερωτεύεται το απροσδόκητο και θρηνεί το αιώνιο. Ενα ταξίδι στους κήπους της καρδιάς, εκεί όπου η απώλεια γίνεται λέξη κι η λέξη παρηγορία. Μια συλλογή-κατάθεση, που καλεί τον αναγνώστη να συμπορευτεί στη σιωπή, στη θύμηση, και τελικά στην κάθαρση.

Η Σοφία Σκλείδα γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει Master Παιδαγωγικής, Μaster Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διδακτορικό Δίπλωμα Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Μεταδιδακτορικό Δίπλωμα στη Θεολογία. Εργάζεται ως Φιλόλογος στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δημοσιεύει άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει διοργανώσει διεθνείς και εγχώριες λογοτεχνικές εκδηλώσεις, βραβεύτηκε σε αντίστοιχους διαγωνισμούς, είναι μέλος λογοτεχνικών επιτροπών, και έχει επιμεληθεί ποικίλες σχετικές συλλογικές εκδοτικές δράσεις. Ποιήματά της έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, ιταλική, ισπανική, ρουμανική, αλβανική, τουρκική και βεγγαλική γλώσσα. Έχει εκδώσει συνολικά 24 βιβλία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στα οποία περιλαμβάνονται ποιητικές συλλογές, ποιητικά αφηγήματα, παραμύθια, επιστημονικά εγχειρίδια. Είναι Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, Αντιπρόεδρος – Υπεύθυνη για τα πολιτιστικά θέματα της Ζακυνθινής Εστίας Πολιτισμού Αθήνας, καθώς και μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών.