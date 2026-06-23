"Σταφύλι στο στόμα" της Χριστίνας Λαμπούση

Η Ευγενία, καθηλωμένη σε μία καρέκλα με σοβαρή κινητική αναπηρία, ζει με την άκαμπτη μητέρα της σε ένα ασφυκτικό σπίτι, όπου η αγάπη συνυπάρχει με την ένταση, την κούραση και την αίσθηση εγκλωβισμού. Παλεύοντας με την ανάγκη της για αυτονομία, διεκδικεί να υπάρξει μετά την τυχαία επαφή της με έναν νέο με νοητική υστέρηση, ο οποίος φέρνει μια βαθιά ανθρώπινη οπτική στη ζωή της. Μέσα από τη σχέση τους αναδύεται η ανάγκη για αποδοχή και ελευθερία. Ένα έργο για τη φροντίδα, την εξάρτηση και την ανάγκη για ελευθερία, που φωτίζει με απόλυτο ρεαλισμό τα όρια της φροντίδας και το δικαίωμα στην προσωπική ζωή. Ένα έργο για το σώμα που περιορίζει και την ψυχή που αρνείται να περιοριστεί.