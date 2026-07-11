"Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα" του Πάρι Παρασχόπουλου

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις "Μετρονόμος" το νέο βιβλίο-cd του συνθέτη Πάρι Παρασχόπουλου με τίτλο «Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα», ένα πολυσύνθετο έργο όπου η ποίηση, η μουσική και η ζωγραφική συναντιούνται σε έναν κοινό τόπο βαθιάς καλλιτεχνικής έκφρασης.

Πρόκειται για έναν κύκλο δεκαπέντε μελοποιημένων ποιημάτων σημαντικών Ελλήνων ποιητών, τα οποία ερμηνεύει με ξεχωριστή ευαισθησία η Άννη Ονουφρίου. Το έργο συνοδεύεται από δεκαπέντε πρωτότυπα σχέδια και το εικαστικό εξωφύλλου του ζωγράφου Νικόλα Κληρονόμου, δημιουργώντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό τρίπτυχο: ποίηση – μουσική – ζωγραφική.

Στις «Ασκήσεις σε άγνωστα όνειρα» ο Πάρις Παρασχόπουλος προσεγγίζει την ποίηση ως μια εσωτερική διαδρομή αναζήτησης και μεταμόρφωσης. Οι στίχοι των ποιητών γίνονται τραγούδια που κινούνται ανάμεσα στη μνήμη, τον έρωτα, την απώλεια, τη σιωπή, το όνειρο και την υπαρξιακή αγωνία, δημιουργώντας ένα έργο υψηλής αισθητικής και έντονης συγκινησιακής δύναμης.

Η έκδοση περιλαμβάνει ποιήματα των: Μαρίας Αρχιμανδρίτη, Ιωάννας Ευθυμιάδου, Ειρήνης Ιωαννίδου, Γιώργου Κακουλίδη, Ιωάννας Καραμαλή, Διονύση Καρατζά, Ηλία Κεφάλα, Μαρίας Κοσσυφίδου, Ηλία Κουτσούκου, Κλείτου Κύρου, Χρήστου Μπράβου, Μανώλη Ξεξάκη, Γιώργου Λ. Οικονόμου και Ανδρέα Παγουλάτου.