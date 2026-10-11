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Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2026 10:23

"Πεθαίνω για σένα" της Μανίνας Ζουμπουλάκη

Γράφτηκε από την

&quot;Πεθαίνω για σένα&quot; της Μανίνας Ζουμπουλάκη

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Από τις εκδόσεις "Παπαδόπουλος".

Το μυθιστόρημα «Πεθαίνω για σένα» της Μανίνας Ζουμπουλάκη αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας που, σε μια καθοριστική στιγμή της ζωής της, ανατρέχει στο παρελθόν και στη σχέση που τη σημάδεψε. Μέσα από αποσπασματικές μνήμες, ξεδιπλώνεται η πορεία μιας σχέσης που αρχικά δείχνει ιδανική, αλλά σταδιακά αποκαλύπτει τις δυσκολίες και τις σκοτεινές της πλευρές. Η ηρωίδα, νοσηλεύτρια και μητέρα, βρίσκεται αντιμέτωπη με συναισθήματα φόβου και ενοχών, προσπαθώντας να κατανοήσει όσα έχει βιώσει. Μέσα από αυτή τη διαδρομή, αναζητά τη δύναμη να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της και να σταθεί ξανά στα πόδια της. Το βιβλίο προσεγγίζει με ευαισθησία το ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα μιας γυναίκας να προχωρήσει μπροστά και να ξαναβρεί τον εαυτό της.

 

 

Κατηγορία Βιβλία, Προτάσεις
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