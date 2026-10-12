"Νύχτα στην καρδιά" - Nathacha Appanah

Ενα δύσκολο μα απαραίτητο ανάγνωσμα, βασισμένο στις αληθινές ιστορίες τριών γυναικών που έπεσαν θύματα της βίας των συντρόφων τους. Από τις τρεις επέζησε μονάχα μία: η ίδια η συγγραφέας. Ισορροπώντας ανάμεσα στο θάρρος και την ταπεινότητα, η Appanah εξετάζει εξονυχιστικά το αβάσταχτο αίνιγμα της γυναικοκτονίας, όταν τη θέση του έρωτα παίρνει το πιο βαθύ σκοτάδι. Ένα συγκινητικό μα και θεραπευτικό μυθιστόρημα που δίνει φωνή σε όσες γυναίκες έχασαν βίαια τη δική τους. Μια συγκλονιστική λογοτεχνική μαρτυρία που αποδεικνύει πως ο κύκλος της βίας δεν είναι μόνο ιδιωτική τραγωδία, αλλά μια συλλογική αποτυχία. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)