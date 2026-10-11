Τέχνη – Φιλοσοφία – Τεχνητή Νοημοσύνη: Παρουσιάζονται στην Καλαμάτα τα βιβλία του Αρη Γ. Μαυρομμάτη

Για τα δύο βιβλία θα μιλήσουν ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Βασίλης Πουλόπουλος, ο διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Μπουγά Φώτης Δ. Μπουγάς και ο μαθηματικός Γιώργος Κουτσουμπός και ο συγγραφέας, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει η εκδότρια Ραχήλ Μισδραχή-Καπόν. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η Τέχνη αλλάζει. Και μαζί της αλλάζουν κι όσοι την παρατηρούν. Από τις πρώτες βραχογραφίες στις σπηλιές έως τα οπτικά παράγωγα των αλγορίθμων, η Τέχνη αποτυπώνει μορφές της γλώσσας του νοήμονος όντος που αναζητά νόημα, μορφή και μνήμη. Σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία, δίπλα στον άνθρωπο, συνδημιουργεί και μια άλλη οντότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το βιβλίο αυτό είναι ένα ταξίδι με έντεκα σταθμούς: Aπό την ιερότητα της εικόνας και την αλήθεια της μορφής έως την ειρωνεία, την αποδόμηση και, τέλος, τη συνδημιουργία με τις μηχανές. Οι διάλογοι που περιλαμβάνει φέρνουν στο προσκήνιο έναν χαρακτηριστικό καλλιτέχνη της κάθε εποχής, ο οποίος συνομιλεί με την Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διαδικασία της μορφογένεσης. Ο στοχασμός που αναπτύσσεται μέσα από αυτούς τους διαλόγους δεν φοβάται ούτε το παρελθόν ούτε το απροσδιόριστο μέλλον.

Η Τέχνη δεν πεθαίνει. Αλλάζει μορφή, όπως αλλάζουν οι κοινωνίες που τη γεννούν. Δεν χάνει το βάθος της. Βρίσκει νέους τρόπους να το εκφράζει.

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Από τη Μνήμη στον Αλγόριθμο»)

Μπορεί μια μηχανή να στοχαστεί, να σταθεί με ευθύνη απέναντι στην Ετερότητα, να σιωπήσει μπροστά στο Ανείπωτο; Μπορεί ένας αλγόριθμος να προσεγγίσει το Αγαθό;

Σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές μαθαίνουν, προβλέπουν και δημιουργούν, ποιος είναι ο ρόλος του Ανθρώπου; Μπορεί, άραγε, να γεννηθεί μέσα από την Τεχνητή Νοημοσύνη μια νέα φιλοσοφία, μια σκέψη που υπερβαίνει τα παραδοσιακά όρια του ανθρώπινου στοχασμού; Αυτό το βιβλίο δεν προσφέρει απαντήσεις. Θέτει προβληματισμούς.

Δέκα φιλόσοφοι, από τους Προσωκρατικούς μέχρι τον Μπάουμαν, συνομιλούν με την Τεχνητή Νοημοσύνη σε μια τολμηρή περιήγηση: Εκεί όπου η σκέψη γίνεται γλώσσα και η γλώσσα γίνεται ή πράξη ή σιωπή.

Ένα έργο για όσους τολμούν να αναρωτηθούν τι σημαίνει «σκέφτομαι» στη νέα εποχή.

(Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Διαλογικά ίχνη»)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Άρης Μαυρομμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στα Πανεπιστήμια Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Μονάχου (LMU). Είναι διδάκτωρ Μαθηματικών με ειδίκευση στην Ανάπτυξη Υπερμέσων και στη Θεωρία της Τέχνης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας). Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος και ερευνητής, κινείται στον γόνιμο τόπο της συνάντησης της τεχνολογίας, της αισθητικής και της φιλοσοφίας, διερευνώντας πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), η Εικονική Πραγματικότητα (VR) και η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) επηρεάζουν την ανθρώπινη αντίληψη, τη μνήμη και τη δημιουργικότητα.

Με έργο που εκτείνεται από τη συγγραφή μαθηματικών εγχειριδίων μέχρι τη θεωρητική μελέτη των «συνάψεων» ανάμεσα στην Τέχνη και την Επιστήμη, ο Άρης Μαυρομμάτης αναζητά διαρκώς εκείνους τους τόπους όπου η τεχνολογία αναδεικνύεται σε πολιτισμικό φαινόμενο.