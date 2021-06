Παρουσίαση του «Κύκλου της τέχνης» από την Καλαμάτα

Για τους συμμετέχοντες που σπουδάζουν ή εργάζονται στο χώρο του θεάτρου συνομιλούν ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Θερινού Σχολείου Θεάτρου Καλαμάτας “KaDISS”, σκηνοθέτης Andrew Visnevski με τον βραβευμένο σκηνογράφο, καλλιτέχνη και επιφανή καθηγητή Paweł Dobrzycki. Το webinar θα μεταδοθεί ζωντανά στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα). Θα γίνουν δεκτές έως και 30 αιτήσεις - βάση βιογραφικού. Η προθεσμία υποβολής είναι έως και την Παρασκευή 25 Ιουνίου. Η διάρκεια του διαδικτυακού σεμιναρίου θα είναι 90 λεπτά (συμπεριλαμβάνεται και χρόνος ερωτήσεων 30 λεπτών). Η γλώσσα είναι η Αγγλική. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν email με το βιογραφικό τους συνημμένο (info@kalamatadrama.com) και μια σύντομη παράγραφο που να εξηγεί γιατί ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο. Ολοι θα λάβουν απάντηση και απαιτούμενες πληροφορίες. Αποκλειστικός χορηγός του “Κύκλου της τέχνης” είναι το Ιδρυμα Bareva του Λίχτενσταϊν, το οποίο στηρίζει και το Διεθνές Θερινό Σχολείο Θεάτρου Καλαμάτας 2021 / KaDISS 2021.

Ο “Κύκλος” είναι ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του KaDISS, που θέλει να συμβάλει πολιτιστικά στην περιοχή της Μεσσηνίας και ευρύτερα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που προσκαλεί φοιτητές και επαγγελματίες του χώρου των παραστατικών τεχνών να επαναπροσεγγίσουν ή να δούν από ένα διαφορετικό πρίσμα, την δική τους τέχνη αλλά και την τέχνη γενικότερα, καθώς και να αναπτύξουν νέες τεχνικές και ευρύτερες προοπτικές.

Ο «Κύκλος της τέχνης» ξεκίνησε στις 24 Μαΐου, με συνάντηση που μεταδόθηκε ζωντανά από την Καλαμάτα, με τη σχεδιάστρια μόδας και κοστουμιών και διδακτορική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Nathalie Bries. Στα τέλη του φθινοπώρου, το έτος θα κλείσει με μια πρωτοποριακή διεθνή θεατρική παραγωγή, καλεσμένων της διοργάνωσης. Ολα τα σεμινάρια είναι για συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων, δωρεάν.

Ο Paweł Dobrzycki αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κρακοβίας το 1980 και έκτοτε έχει δημιουργήσει πάνω από τριακόσια σκηνικά σχέδια για το θέατρο, την όπερα και το μιούζικαλ παγκοσμίως. Εχει επίσης σκηνοθετήσει αρκετές ανεξάρτητες παραγωγές και σχεδίασε για τις οποίες σχεδίασε και το σκηνικό μα και τα κοστούμια τους. Για να πετύχει το "όλον" του σκηνικού του κόσμου, σχεδιάζει πάντα και τον φωτισμό. Διδάσκει σε διάφορες Ακαδημίες: την Ακαδημία Καλών Τεχνών και την Ακαδημία Θεάτρου της Κρακοβίας (παλαιότερα γνωστή ως Κρατικό Λύκειο Θεάτρου). Επίσης διδάσκει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών και την Ακαδημία Θεάτρου στη Βαρσοβία. Στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας, δημιούργησε το Τμήμα Σκηνικού Σχεδιασμού - το πρώτο και μοναδικό τμήμα για την σπουδή στη σκηνογραφία στην Πολωνία μέχρι και σήμερα - συγκεντρώνοντας εξαιρετικούς σκηνογράφους και καλλιτέχνες στην έδρα του τμήματος ως καθηγητές. Σχεδιάζει και ζωγραφίζει συνεχώς και είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας πολλών δημοσιευμένων άρθρων και αρκετών σεναρίων. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολωνικού Κέντρου (OISTAT / the International Organization of Theatre Designers, Technicians and Architects ) και εκπρόσωπος της Πολωνίας στην Επιτροπή Εκπαίδευσης. Το έργο του έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, όπου έχει συνεργαστεί με τον Andrew Visnevski για την παράσταση του Αμλετ στην Αθήνα το 1997, έχει συμμετάσχει σε αρκετές παραγωγές, συμπεριλαμβανομένων παραστάσεων και στην Επίδαυρο.