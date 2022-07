Τρεις παραστάσεις και σήμερα στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Στις 7.30 μ.μ. το πρόγραμμα ανοίγει με την παράσταση"THE BOX" that dead space between us" με τους Πηνελόπη Μωρούτ και Cross Impact στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού. Στην συνέχεια η ατζέντα της μέρας περιλαμβάνει το "Gizaki" με τους Lali Ayguade και Akira Yoishida στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία, ενώ το πρόγραμμα κλείνει με το "Sonoma" της ομάδας “La Veronal” στις 10 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή του Μέγαρου Χορού.

-"THE BOX" that dead space between us" με τους Πηνελόπη Μωρούτ και Cross Impact σήμερα στις 7.30 μ.μ. στην Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού.

Το “THE BOX that dead space between us” μας παρασύρει σε ένα υπόγειο ταξίδι μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού, του φωτός και της σκιάς, των βαθύτερων επιθυμιών μας και των χειρότερων φόβων μας. Ανάμεσα στη θύμηση και τη λησμονιά, αυτή η παράσταση αποτελεί μια αναζήτηση αυτοπροσδιορισμού και μια ανάκτηση της αίσθησης ενός σκοπού, του χρόνου, της ανθρώπινης φύσης μέσω της απτής επικοινωνίας. Το 2021, η Πηνελόπη Μωρούτ ίδρυσε την ομάδα Cross iMPact, έναν οργανισμό ο οποίος προέκυψε από τη βαθιά πεποίθηση ότι η καλλιτεχνική πρωτοπορία μπορεί να βρεθεί στα σημεία συνάντησης μεταξύ πολλαπλών καλλιτεχνικών εκφράσεων και τεχνικών και ότι η τέχνη είναι ικανή να παράγει ουσιαστικό αντίκτυπο, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Η παράσταση περιέχει σκηνές με γυμνό και είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 16 ετών. Σύλληψη & Σκηνοθεσία: Πηνελόπη Μωρούτ, Κινητική Έρευνα & Ερμηνεία: Πηνελόπη Μωρούτ, Ιουλία Ζαχαράκη, Σύμβουλος Δραματουργίας: Στεργιανή Τσιντζιλώνη, Μουσική & Ηχητικός Σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης, Σκηνογραφία, Βίντεο Προβολές & Κείμενα: Πηνελόπη Μωρούτ, Κοστούμια & Ειδικές Κατασκευές: Ηλιάννα Σκουλάκη, Σχεδιασμός Φώτων: Τάσος Παλαιορούτας, Κατασκευή Σκηνικών: ROKANI, Βοηθός Οργάνωσης Παραγωγής: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, Βίντεο Trailer & Φωτογραφία: Δώρα Δημητρίου, Παραγωγή: Cross iMPact - Πηνελόπη Μωρούτ.

-"Gizaki" με τους Lali Ayguade και Akira Yoishida σήμερα στις 9 μ.μ. στην Κεντρική Πλατεία

Το Gizaki είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, εμπνευσμένο από τη συνθήκη που προκλήθηκε από τον Covid-19. Στο πλαίσιο δύο χαρακτήρων που συνυπάρχουν σε ένα δωμάτιο, ο Akira Yoshida και η Lali Ayguadé αναλύουν τον άνθρωπο με βάση την ιδέα ότι οι άνθρωποι είναι βαθιά σύνθετοι μηχανισμοί, τους οποίους δεν είμαστε καν σε θέση να κατανοήσουμε. Η παράσταση αυτή είναι προϊόν της συνεργασίας των Lali Ayguadé και Akira Yoshida, δύο χορευτών με αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα. Έχοντας εξοικειωθεί ο ένας με τη δημιουργική διαδικασία του άλλου μέσω εργαστηρίων, αποφάσισαν να συνεργαστούν σε μία σειρά από διαφορετικά έργα. Το Gizaki απετέλεσε πηγή έμπνευσης για μία ταινία μικρού μήκους παραγωγής του 2021. Εμπνευσμένοι από αυτή τη συνεργασία, αποφάσισαν να ενώσουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια νέα παραγωγή, μεγάλου μήκους αυτή τη φορά, που θα κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2022. Χορογραφία & Ερμηνεία: Lali Ayguadé, Akira Yoshida, Παραγωγή & Εκπροσώπηση: Big Story Productions, Με συνθέσεις των: Fanny Thollot & Jozef van Wissem.

-"Sonoma" της ομάδας “La Veronal” σήμερα στις 10 μ.μ. στην Κεντρική Σκηνή του Μέγαρου Χορού.

Φανταστείτε ότι η πραγματικότητα δεν είναι αρκετή, ότι έχετε εξαντλήσει τα σχήματά της, συνθλίβεστε από την ακαμψία της, ασφυκτιάτε μέσα στα στενά περιθώριά της. Ώσπου μία μέρα αναδύεται μέσα σας ένα φως, ένα μουρμουρητό, μια γλώσσα που ακόμα δεν καταλαβαίνετε αλλά που προσπαθεί σκληρά να ακουστεί. Φανταστείτε ότι σε αυτή τη φωνή προστίθενται άλλες φωνές, άλλοι ήχοι, και ότι μεγαλώνουν έντονα μέχρι να γίνουν κραυγές, ουρλιαχτά, μία δυνατή οχλαγωγία, μία ατελείωτη καταιγίδα. Το Sonoma είναι το μέρος εκείνο όπου ξεκινά η καταιγίδα, όπου τα τύμπανα συνεχίζουν να χτυπούν με μία δύναμη που ταρακουνά τη γη και ανοίγει μια βαθιά ρωγμή στο έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Το Sonoma ξεκινά με μια κραυγή και ολοκληρώνεται με μια δυνατή οχλοβοή. Ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία, σε ένα τοπίο μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας, μια ομάδα γυναικών προσπαθεί να απελευθερωθεί από τα δεσμά του οικείου και να διασχίσει τα σύνορα με όπλα της τη διαίσθηση και το ένστικτο. Όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους, η εσωτερική κραυγή που μοιράζονται ενισχύεται, μεγαλώνει μέχρι να ξεχειλίσει και εκείνες γιορτάζουν με τελετουργικά, προσφορές, τραγούδια και χορούς που μαγνητίζουν. Περνούν σε μία άγνωστη και μπερδεμένη κατάσταση, η οποία απελευθερώνει το μυαλό τους, θυμίζοντάς τους ταυτόχρονα την ανθρώπινη υπόστασή τους. Ο Marcos Morau είναι από τους λίγους σκηνοθέτες που μπορούν να μας ταξιδέψουν σε ένα υπερρεαλιστικό σύμπαν που χαρακτηρίζεται από τη θεατρικότητα, το καινοτόμο όραμα και την ονειρική εικονοποιία που οδηγούν σε κινηματογραφικές, λογοτεχνικές και εικαστικές κορυφώσεις. Ο υπερρεαλισμός του Luis Buñuel, ο ονειρικός κόσμος αυτού του ανατρεπτικού και ριζοσπαστικού κινηματογραφιστή, έχει εμπνεύσει αυτό το νέο έργο, μια συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο, της προηγούμενης παράστασης του Μοrau με τίτλο Le Surréalisme au service de la Révolution – επίσης για τον Buñuel, η οποία δημιουργήθηκε το 2017 για το Μπαλέτο της Λωρραίνης. Το Sonoma ενσωματώνει την παρουσία των κρουστών από την Αραγωνία και έναν τεράστιο σταυρό στη σκηνή. Μια γυναίκα καρφώνεται σε αυτόν τον σταυρό, ανυψώνεται και αργότερα αποκαθηλώνεται. Και γύρω από τον σταυρό, ξαπλωμένες στο έδαφος, εννέα ερμηνεύτριες προσπαθούν να λύσουν τα σχοινιά που την κρατούν δεμένη, ενώ απαγγέλλουν μια μακρά λιτανεία Μακαρισμών, ξεκινώντας από εκείνους των Ευαγγελίων. Εν τω μεταξύ, ο χτύπος των τυμπάνων, οργάνων της ιθαγενούς λαογραφίας του Buñuel, των οποίων ο βρυχηθμός συνδέεται με την κραυγή που έρχεται από τα σπλάχνα, θα κλείσει την παράσταση, με τις γυναίκες να τα χτυπούν με μανία, η καθεμία έχοντας από ένα δεμένο στο λαιμό της όπως τα όπλα των πολεμιστών έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη ζωή, να δώσουν μάχη. Ιδέα και καλλιτεχνική διεύθυνση: Marcos Morau, Χορογραφία: Marcos Morau σε συνεργασία με τους χορευτές, Χορευτές: Lorena Nogal, Marina Rodríguez, Sau-Ching Wong, Ariadna Montfort, Núria Navarra, Àngela Boix, Laia Duran, Anna Hierro, Alba Barral, Κείμενο: El Conde de Torrefiel, La Tristura και Carmina S. Belda, Μουσική διδασκαλία: Estela Merlos και Alba Barral, Καλλιτεχνική και δραματουργική υποστήριξη: Roberto Fratini, Βοηθός φωνής: Mònica Almirall, Τεχνική διεύθυνση και φωτισμοί: Bernat Jansà, Διευθυντής σκηνής, υπεύθυνος σκηνικών αντικειμένων και ειδικών εφέ: David Pascual, Ηχητικός σχεδιασμός: Juan Cristóbal Saavedra, Φωνή: María Pardo, Σκηνικά: Bernat Jansà και David Pascual, Κοστούμια: Silvia Delagneau, Ραπτική: Mª Carmen Soriano, Καπέλα: Nina Pawlowsky, Μάσκες: Juan Serrano – Gadget Efectos Especiales, Γιγαντιαία κατασκευή: Martí Doy, Σκηνικά αντικείμενα: Mirko Zeni, Παραγωγή και υλικοτεχνική υποστήριξη: Cristina Goñi Adot, Διεύθυνση παραγωγής: Juan Manuel Gil Galindo.

Προπώληση εισιτηρίων γίνεται στο ticketmaster.gr και στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας. Για πληροφορίες καλέστε από 10 π.μ.- 1 μ.μ. και 6 μ.μ.-8 μ.μ. στο 27210 93911. Για την κεντρική σκηνή τα εισιτήρια κοστίζουν 15 ευρώ (κανονικό εισιτήριο - α΄ ζώνη) και 12 (μειωμένο εισιτήριο - α΄ ζώνη). Για την εναλλακτική σκηνή η γενική είσοδος έχει οριστεί στα 12 ευρώ. H είσοδος στην Κεντρική πλατεία είναι ελεύθερη.