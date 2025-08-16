Αντί-γνωμος: Η απειλή του νεκροθάφτη

Διάβασα σε κάποιο «τοίχο» (και το είδα πολλές φορές αναδημοσιευμένο) το ακόλουθο ευφυές: “Σήμερα καίγεται το αύριο”, με προεκτάσεις πολύ πέραν των εγκληματικών πυρκαγιών που ανεξέλεγκτες σαρώνουν όλη την Ελλάδα ακόμα και κατοικημένες περιοχές μεγάλων πόλεων, όπως η Πάτρα.

Και τι ακριβώς κάνουν οι εντεταλμένοι -πολιτικοί απατεώνες- της κυβέρνησης; Εκπέμπουν αποχώρηση με το 112, ειδικά δε στην Πάτρα «εκπόνησαν» σχέδιο μετακίνησης - αποχώρησης με κατεύθυνση τον Πύργο, εγκατάλειψη των εστιών τους 7.500 κατοίκων, όχι αστεία, δηλαδή η μεγαλύτερη εγκατάλειψη αστικής περιοχής μετά την Μικρασιατική καταστροφή.

Κάποιοι μπορεί να ενοχληθούν σφόδρα που αποκαλώ συλλήβδην την κυβέρνηση και πρωτίστως τον Πρωθυπουργό πολιτικούς απατεώνες, όμως έχω τα ακόλουθα ακράδαντα επιχειρήματα να παραθέσω:

Πρώτον, πείτε μου σας παρακαλώ οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση από την μεταπολίτευση και εντεύθεν που να υποσχέθηκε τα πάντα στην μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και να εκχώρησε απροκάλυπτα όλους τους κρατικούς και κοινοτικούς πόρους -ακόμα και τα πόμολα-, με το έτσι γουστάρω, στην ολιγάριθμη (μετρημένη σε δυο χούφτες δάχτυλα) πλουτοκρατία;

Πείτε μου πότε άλλοτε συντελέστηκαν τόσα πολλά, κραυγαλέα κυριολεκτικά κατά της ανθρώπινης ζωής ή οικονομικά ή κατά της δημοκρατίας εγκλήματα, και πότε άλλοτε ο πρωθυπουργός -με αφέλεια idiot (ηλίθιος, βλάκας, ανόητος) επικαλείται πλήρη προσωπική άγνοια των όσων επισυνέβησαν -ούτε καν στην αυλή του- στο σαλόνι του;

Πείτε μου πότε άλλη κυβέρνηση παρέλαβε ρυθμισμένο χρέος για 15 χρόνια, χαμηλότοκες αποπληρωμές δόσεων, ταμειακό αποθεματικό δεκάδων δις και κατόρθωσε σε μια 6ετία να ξαναχρεοκοπήσει την χώρα και τα 4/5 του πληθυσμού να μην βγάζουν τον μήνα από τα μισά του;

Δεύτερον, το «πολιτικός απατεώνας» -ως επιθετικός προσδιορισμός- μπροστά από το επίθετο του πρωθυπουργού παίζει (με αυξανόμενη συχνότητα κατά την πάροδο του χρόνου της καταστροφικής παραμονής του στην εξουσία) τόσο στο κοινοβούλιο από όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, όσο και σε μεγάλες και έγκριτες εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους. Γιατί άραγε, αφελή οπαδέ;

Τρίτον, μία από της κορυφαίες Γερμανικές εφημερίδες, η ΤΑΖ, αναφερόμενη (σε πολύ πρόσφατη δημοσίευση της) στον Έλληνα πρωθυπουργό, γράφει χαρακτηριστικά: “Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πολλή βρωμιά στα χέρια του. Είναι ο νεκροθάφτης της Δημοκρατίας στην Ελλάδα” και συνεχίζει η Γερμανική εφημερίδα “η κατάρρευση της δικτατορίας των συνταγματαρχών της Αθήνας το καλοκαίρι του 1974 άνοιξε τον δρόμο για την Γ’ Ελληνική Δημοκρατία. Υποτίθεται ότι ήταν η καλύτερη δημοκρατία που υπήρξε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Και ήταν μέχρι που ανέλαβε την εξουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτα, ένα τεράστιο σκάνδαλο υποκλοπών, ύστερα η συγκάλυψη μετά από ένα καταστροφικό σιδηροδρομικό δυστύχημα (σ.σ. Τέμπη) και τώρα ένα μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων της ΕΕ (σ.σ. ΟΠΕΚΕΠΕ). Ο κανόνας είναι πάντα: μηδενική διερεύνηση, μηδενική διαλεύκανση. Οι οπαδοί του και ο ίδιος γλιτώνουν πάντα ατιμώρητοι. Χάρη στα εξαγορασμένα μέσα ενημέρωσης και τους επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης (η τέταρτη εξουσία), χάρη στον έλεγχο της δικαστικής εξουσίας της Αθήνας (η τρίτη εξουσία), χάρη στην κοινοβουλευτική του πλειοψηφία (η δεύτερη εξουσία)”.

Και ενώ ο πλέον πολιτικά ακατάλληλος, ο πλέον ανίκανος, ο πλέον αδίστακτος, ο πλέον επικίνδυνος και ο πλέον προστατευμένος «αυτοφοράκιας» του πιο διεφθαρμένου συστήματος βρίσκεται για δεύτερη τετραετία στην εξουσία, οι πρόθυμοι (idiot) αυλικοί και γελωτοποιοί του αφήνουν εσχάτως να διαρρέει ότι το παλάτι (Μαξίμου) είναι πολύ ενοχλημένο γιατί ο Αλέξης Τσίπρας στις 5 Σεπτεμβρίου θα μιλήσει στην Θεσσαλονίκη, στο Συνέδριο του Economist (που πραγματοποιείται στην συμπρωτεύουσα), με θέμα «Ελληνική Οικονομία του 2030».

Εν ολίγοις ο πρώην πρωθυπουργός θα μιλήσει μόλις 24 ώρες πριν από την ομιλία του νυν πρωθυπουργού -επίσης για την οικονομία- ο οποίος (νυν), από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, θα εξαγγείλει παροχές που αναμένεται να «ταράξουν τα νερά» και να ανατρέψουν το αρνητικό (για την κυβέρνηση) κλίμα.

Τότε προς τι η ανησυχία; “Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;”, “Γιατί μέσα στην Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;”, “Γιατί ο αυτοκράτωρ μας τόσο πρωί σηκώθη,

και κάθεται στης πόλεως την πιο μεγάλη πύλη;”, “Γιατί κι οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουνε τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους;”

Είναι ο Τσίπρας να μιλήσει στην Θεσσαλονίκη. Είναι ο Τσίπρας να μιλήσει χωρίς να μπορεί να υποσχεθεί ή να μοιράσει κάτι. Είναι ο Τσίπρας να μιλήσει, χωρίς ωστόσο να έχει καν τον τελευταίο λόγο.

Είναι ο Τσίπρας να μιλήσει κι αυτό -από μόνο του- είναι μια απειλή.

Γιατί είπαμε, μπορεί να είναι πολιτικός απατεώνας που το παίζει βλάκας, αλλά κανένας τόσο επιτυχημένος και αδίσταχτος μπροστινός τόσο ακραίων οικονομικών συμφερόντων δεν είναι τόσο μειωμένης αντίληψης ώστε να μην αναγνωρίζει από που προέρχεται η πραγματική κι εναντίον του απειλή.

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Ένα σκουριασμένο καρφί δίπλα σε μια αξιόπιστη πυξίδα, μπορεί να την απομακρύνει από την αλήθεια και να βουλιάξει το καράβι”

Sir Walter Scott, Σκωτσέζος συγγραφέας