Μεγάλη συμμετοχή στο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Με μία ακόμη επιτυχημένη δράση και τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας την Τετάρτη, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.

Η κλόουν «Γελαστούλα» και η ομάδα της Polis Art Events, δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο παιχνίδι και χορό που απόλαυσαν οι μικροί φίλοι του Φεστιβάλ. Η συνέχεια του 6ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. "Φάρις", είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 7.30 μ.μ. με παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα "Αυτοσχέδια σκηνή", στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στο "Θέατρο Βαγόνι".