Μεγάλη συμμετοχή στο Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ

Η κλόουν «Γελαστούλα» και η ομάδα της Polis Art Events, δημιούργησαν ένα σκηνικό γεμάτο παιχνίδι και χορό που απόλαυσαν οι μικροί φίλοι του Φεστιβάλ. Η συνέχεια του 6ου Παιδικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας και η Κ.Ε. "Φάρις", είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 20 Αυγούστου και ώρα 7.30 μ.μ. με παράσταση κουκλοθέατρου από την ομάδα "Αυτοσχέδια σκηνή", στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων στο "Θέατρο Βαγόνι".
Παρασκευή, 08 Αυγούστου 2025 16:32
Μεγάλη συμμετοχή στο Παιδικό Πολιτιστικό ΦεστιβάλΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Με μία ακόμη επιτυχημένη δράση και τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, συνεχίστηκε το Παιδικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Καλαμάτας την Τετάρτη, στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων.
Κατηγορία Εκδηλώσεις