Παρουσίαση βιβλίου του Στάθη Κατσούλη στο Αβραμιού

Εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Στάθη Κατσούλη με τίτλο “Στο χωριό μιας άλλης εποχής – παλιές εικόνες από το Αβραμιού και τη γύρω περιοχή ζωντανεύουν”, πραγματοποιείται τη Δευτέρα 11 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Αβραμιού.

Για το βιβλίο του Στάθη Κατσούλη αναφέρεται:

“Πόσα μπορούν να αποκαλύψουν οι καθημερινές σκηνές και οι αφηγήσεις ενός μικρού χωριού για μια ολόκληρη εποχή; Μπορεί η μνήμη μιας κοινότητας να φωτίσει αξίες που σήμερα απειλούνται με αφανισμό; Πώς ο εκσυγχρονισμός – από τους πρώτους δρόμους, την υδροδότηση και τον

εξηλεκτρισμό – μεταμόρφωσε τη ζωή των κατοίκων; Και πώς οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες γίνονται ζωντανά τεκμήρια της ιστορίας μας;

Σε αυτά τα ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει το βιβλίο του Στάθη Κατσούλη μέσα από ένα συγκινητικό οδοιπορικό μνήμης. Πρόκειται για μια καταγραφή που ξεπερνά τα όρια της απλής αφήγησης. Μέσα από προσωπικές μαρτυρίες, σπάνιο φωτογραφικό υλικό και τη ντοπιολαλιά των δεκαετιών του ’50 και του ’60, ξετυλίγεται ο κόσμος του Αβραμιού και της γύρω περιοχής σε εποχές στέρησης, αλληλεγγύης, μόχθου αλλά και ζεστής ανθρώπινης επαφής”.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδήλωσης, παρουσίαση και ερμηνευτική προσέγγιση του βιβλίου θα κάνουν ο Ηλίας Μπιτσάνης, δημοσιογράφος – ιστορικός ερευνητής και ο Νίκος Φουσιάνης, φιλόλογος.

Ανάγνωση αποσπασμάτων θα γίνει από τη Μαρία Χονδρού, εκπαιδευτικό και τη Γεωργία Λαμπροπούλου, σπουδάστρια.

Παράλληλα, θα προβληθούν φωτογραφίες που ζωντανεύουν το παρελθόν του Αβραμιού και της ευρύτερης περιοχής.

Η εκδήλωση οργανώνεται από τη Δημοτική Κοινότητα Αβραμιού και τον Δήμο Μεσσήνης.