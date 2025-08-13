Εκδήλωση για την ελιά έγινε στο Ραπτόπουλο

Θέμα της εκδήλωσης ήταν «Οι ευεργετικές επιδράσεις του ελαιολάδου στον ανθρώπινο οργανισμό», για το οποίο μίλησαν η δρ. Χαραλαμπία Μπολέτη διευθύντρια Ερευνών του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και ο διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας Εμμανουήλ Μάκαρης.

Οι δύο αξιόλογοι επιστήμονες ανέλυσαν τα αποτελέσματα των ερευνών τους από τη μελέτη που πραγματοποίησαν ο καθένας από την πλευρά του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου των Απανταχού Ραπτοπουλαίων, με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο πρόεδρος του συλλόγου Αναστάσιος Γυφτάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του ιερού δένδρου της ελιάς από την αρχαιότητα έως σήμερα, καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας παράλληλα όλους για την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Μεταξύ άλλων απηύθυναν χαιρετισμό ο διευθύνων σύμβουλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Ιωάννης Αδρακτάς και ο δημοτικός σύμβουλος Τριφυλίας Ιωάννης Φιλντίσης. Επίσης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της Τ.Κ. Ραπτοπούλου Γεώργιος Μανωλόπουλος και της Τ.Κ. Λυκουδεσίου Δήμος Γκάφας, η προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας Φωτεινή Στυλιανού, ο πρόεδρος του Σχολείου Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας Νικόλαος Κουτσούκος, ο μαέστρος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κυπαρισσίας Κωνσταντίνος Κτενάς, πρόεδροι και εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής.

Ακολούθησε μουσική βραδιά με έντεχνο λαϊκό τραγούδι, από τους Πέτρο Μιχόπουλο, Σπύρο Νικητόπουλο, Αντιγόνη Μυκονιάτη, Μαριάννα και άλλους μουσικούς. Ξεχωριστή νότα στη μουσική βραδιά έδωσαν φίλοι του συλλόγου που τραγούδησαν α καπέλα ιδιαίτερα τραγούδια με τη συμμετοχή του μαέστρου κ. Κτενά.

Ο σύλλογος ευχαριστεί θερμά τις νοικοκυρές του χωριού για τα πλούσια εδέσματα, Ανθούλα Σπάλα, Νίκη Στεριώτη, Βούλα Διονυσοπούλου, Θάλεια Παγώνη και Δήμητρα Γυφτάκη, καθώς και όλους όσοι στήριξαν την εκδήλωση.