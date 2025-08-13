eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2025 20:53

Εκθεση χειροποίητων ξύλινων έργων του Βασίλη Λούζη στην Αρχαία Μεσσήνη

Εκθεση χειροποίητων ξύλινων έργων του Βασίλη Λούζη στην Αρχαία Μεσσήνη

Εκθεση χειροποίητων ξύλινων έργων του Βασίλη Λούζη παρουσιάζεται στην Αρχαία Μεσσήνη, Ορχήστρα -Χώρος πολιτισμού, και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 16 Αυγούστου, στις 7 μ.μ.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερη έκθεση ξυλόγλυπτων έργων που ξεπερνούν την απλή αισθητική: αφηγούνται μια πορεία προσωπικής λύτρωσης και μεταμόρφωσης. Ο δημιουργός, Βασίλης Λούζης, τεχνίτης αλλά και βαθιά ευαίσθητος αφηγητής μέσω της ύλης, παρουσιάζει ξύλινα αντικείμενα που γεννήθηκαν από τη βαθιά ανάγκη του να κατανοήσει, να επουλώσει και τελικά να μεταμορφώσει το διαγενεακό τραύμα που φέρει.

Κάθε έργο δεν είναι απλώς μια τεχνική κατασκευή· είναι μια χειροπιαστή μορφή μνήμης, μια σιωπηλή αφήγηση, ένας εσωτερικός διάλογος με τις ρίζες και τις πληγές του παρελθόντος. Η τέχνη του ξύλου, ένα από τα αρχαιότερα μέσα έκφρασης, γίνεται εδώ μέσο θεραπείας — μια πράξη δημιουργίας εκεί όπου υπήρξε απώλεια, επανένωσης εκεί όπου υπήρξε ρήξη. Τα αντικείμενα κουβαλούν πάνω τους την αφή του χρόνου και του βιώματος, προσκαλώντας τον επισκέπτη όχι μόνο να τα παρατηρήσει, αλλά και να τα νιώσει. Η έκθεση αυτή δεν είναι μόνο εικαστική — είναι ανθρώπινη, ψυχική και καθαρτική. Μια ωδή στην ανθεκτικότητα και στην ικανότητα του ανθρώπου να μετατρέπει το τραύμα σε τέχνη, τη σιωπή σε φωνή, το παρελθόν σε δημιουργικό παρόν. Παράλληλα με την έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το παζάρι χειροποίητων δημιουργιών του συλλόγου, να απολαύσουν καφέ ή χυμό με ελεύθερη συνεισφορά και να ενημερωθούν για τις δράσεις του συλλόγου.

Ωρες λειτουργίας: Από 12 έως 16 Αυγούστου, καθημερινά από τις 7 μ.μ. έως τις 10 μ.μ. Για τις υπόλοιπες ημέρες μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, οι ώρες θα ανακοινώνονται κάθε εβδομάδα.

