Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας: Εγκαινιάστηκε η έκθεση της Ελεάννας Μαρτίνου

Στην έκθεση παρουσιάζονται τοπία της Κυπαρισσίας -τόπου καταγωγής της ζωγράφου- σε παράθεση με έργα της ενότητας «Φαντασιακές μητροπόλεις», ενώ ξεχωριστή ενότητα αποτελούν οι προσωπογραφίες επιλεγμένων προσωπικοτήτων. Το κοινό που βρέθηκε στα εγκαίνια της έκθεσης είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά τα έργα της, αλλά και να συζητήσει με την ίδια τη ζωγράφο.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 22 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 11.00-13.00 και 20.00-22.00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μιλώντας στην «Ε» η Ελεάννα Μαρτίνου σημείωσε: «Ο τίτλος είναι "Ρυθμός", πρόκειται για έναν συνδυασμό τοπίων της Κυπαρισσίας, που είναι ο τόπος καταγωγής μου, σε αντιπαράθεση και σε διάλογο ταυτοχρόνως με την ενότητα έργων "Φαντασιακές μητροπόλεις", οι οποίες αποτελούν μια ενότητα παλαιότερης δουλειάς, την οποία όμως έχω επαναφέρει γιατί έχει να κάνει με το δίκτυο, που είναι η βασική θεματική όλης μου της δουλειάς. Θα δούμε τοπιογραφίες της Κυπαρισσίας, τα έργα είναι περίπου 100. Τα υλικά είναι μελάνι σε χαρτί, μολυβοκάρβουνα, σχέδια με πενάκι, ασπρόμαυρα, λάδι σε καμβά, κάποια κολάζ, ενώ υπάρχει μια ενότητα ξεχωριστή πέρα από την τοπιογραφία, που είναι προσωπικότητες είτε της περιοχής μας είτε γενικότερα. Θα δείτε πολλά πορτρέτα ποιητών, μεταξύ των οποίων ο Τίτος Πατρίκιος, ο Νίκος Καρούζος, ο Μιχάλης Κατσαρός, που έζησε στην Κυπαρισσία, ο πρωταθλητής Ευρώπης Σπήλιος Ζαχαρόπουλος. Είναι η πρώτη έκθεση που κάνω στην Κυπαρισσία και το ήθελα πάρα πολύ λόγω του ότι είναι ο τόπος καταγωγής μου. Το κάνω με πολλή αγάπη για τον τόπο και ομολογώ ότι κάθε φορά που έρχομαι εδώ εμπνέομαι από αυτό τον τόπο. Σε συνεργασία με τον Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Κυπαρισσίας (ΜΕΣΚ) και με τη Σόνια Τουρκολιά θα πραγματοποιήσουμε ένα διήμερο δωρεάν εργαστήριο για τον κόσμο, ζωγραφικής ενηλίκων σε διδασκαλία δική μου 21 και 22 Αυγούστου, 8 με 9.30 το βράδυ στον προαύλειο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου».

Το κοινό στην έκθεση και στη μουσική βραδιά που ακολούθησε καλωσόρισε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τριφυλίας Δήμητρα Ανδρινοπούλου, που εστίασε στους στόχους της δημοτικής αρχής για την αξιοποίηση και ανάδειξη χώρων, όπως το Λαογραφικό Μουσείο Κυπαρισσίας, αλλά και καλλιτεχνών που έχουν τις ρίζες τους από την περιοχή.

Μετά τα εγκαίνια ακολούθησε ένα μουσικό ταξίδι «Από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα» με τον αγαπημένο crooner Αδάμ Τσαρούχη και με τα καλύτερα ερωτικά τραγούδια, από τον Φρανκ Σινάτρα μέχρι τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίμη Πλέσσα.

