Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών: Πλήθος κόσμου στη βραδιά φιλοξενίας

Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε η βραδιά φιλοξενίας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φιλοπροόδων Φιλιατρών το βράδυ της περασμένης Δευτέρας στο Πάρκο της Βλαχέρνας.

Όπως τονίζεται από τον σύλλογο: «Είναι για τον σύλλογό μας η σημαντικότερη εκδήλωση της χρονιάς. Παρουσιάζουμε τις δικές μας πολιτιστικές δημιουργίες με τη Φιλαρμονική και τα χορευτικά μας τμήματα και φιλοξενούμε τα μέλη και τους φίλους μας στο όμορφο Πάρκο της Βλαχέρνας, που με τόση αγάπη φροντίζουμε μαζί με το μνημείο του ναού της Βλαχέρνας. Συνηθίζουμε να φιλοξενούμε κι ένα μουσικό ή χορευτικό σχήμα. Φέτος προσκεκλημένος μας ήταν ο Σύλλογος Ποντίων Μεσσηνίας «Η Νέα Ρωμανία».

Η προετοιμασία της εκδήλωσης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αρχιμουσικό και τα μέλη της Φιλαρμονικής, τον δάσκαλο χορού και τους χορευτές ήταν τέτοια, ώστε να αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία του συλλόγου για ποιότητα σε όλες τις δραστηριότητές του. Έτσι η βραδιά φιλοξενίας ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία σκορπίζοντας και στους οργανωτές και στους παρευρισκόμενους συναισθήματα ικανοποίησης και χαράς.

Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία! Ανάμεσα στους φίλους του συλλόγου παρευρέθηκαν ο πρώην δήμαρχος Τριφυλίας Κώστας Κόλλιας, ο πρόεδρος των εν Αθήναις Φιλιατρινών Στάθης Χαρτάλος, η πρόεδρος του «Πυρσού» Μαίρη Γκότση, η πρόεδρος των Απανταχού Αρμεναίων Αργυρώ Αδαμοπούλου, η πρώην συντονίστρια της Ένωσης Ελλήνων Αμερικής - Καναδά Καίτη Σάμπαλη, ο πρόεδρος του Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Νίκος Κούρδογλου, η προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδείας Πολιτισμού Φωτεινή Στυλιανού και οι πρώην πρόεδροι του συλλόγου Χαράλαμπος Παγάνης και Βασίλης Λύκος. Τον Δήμο Τριφυλίας εκπροσώπησαν η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Βασίλης Αθανασόπουλος. Από την Τοπική Κοινότητα Φιλιατρών ο πρόεδρος Νίκος Στριμπάκος και το μέλος Αγγελική Βεργούνη.

Στο τέλος όλοι φιλοξενήθηκαν από τον Σύλλογο. Ευχαριστούμε τους γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε όλους όσοι μας τίμησαν με την παρουσία τους. Ευχαριστούμε τον Δήμο Τριφυλίας για την οικονομική του στήριξη».

Κ.Μπ.