Εκδήλωση για τα 25 χρόνια της «Φλόγας» στη Μεσσηνία

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: Η Μαρία Τρυφωνίδη πρόεδρος της «Φλόγας», μητέρα παιδιού με καρκίνο, με θέμα «Η "Φλόγα" και η ψυχής της: γονείς, εθελοντές, φίλοι». Η Ιωάννα Σβουρένου εκπρόσωπος εθελοντών Καλαμάτας με θέμα «Η "Φλόγα" και εμείς, οι εθελοντές. Ομιλία καρδιάς». Η Ειρήνη Σινάνη εκπαιδευτικός με θέμα «Εθελόντρια στη "Φλόγα". Γιατί;».

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν φίλοι της «Φλόγας» στην Τριφυλία, η Σόνια Τουρκολιά πρόεδρος του ΜΕΣΚ, η Ελένη Τσαγκάρη πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων και ο Νίκος Κούρδογλου πρόεδρος Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών. Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Κ.Μπ.