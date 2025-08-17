eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Εκδήλωση για τα 25 χρόνια της «Φλόγας» στη Μεσσηνία

Εκδήλωση για τα 25 χρόνια της «Φλόγας» στη Μεσσηνία

Ενημερωτική μουσική εκδήλωση με τίτλο «25 χρόνια "Φλόγας" στη Μεσσηνία» θα πραγματοποιηθεί στον Παλιό Νερόμυλο στους Μύλους Κυπαρισσίας το Σάββατο 23 Αυγούστου στις 8.30 μ.μ.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν: Η Μαρία Τρυφωνίδη πρόεδρος της «Φλόγας», μητέρα παιδιού με καρκίνο, με θέμα «Η "Φλόγα" και η ψυχής της: γονείς, εθελοντές, φίλοι». Η Ιωάννα Σβουρένου εκπρόσωπος εθελοντών Καλαμάτας με θέμα «Η "Φλόγα" και εμείς, οι εθελοντές. Ομιλία καρδιάς». Η Ειρήνη Σινάνη εκπαιδευτικός με θέμα «Εθελόντρια στη "Φλόγα". Γιατί;».
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν φίλοι της «Φλόγας» στην Τριφυλία, η Σόνια Τουρκολιά πρόεδρος του ΜΕΣΚ, η Ελένη Τσαγκάρη πρόεδρος του Μορφωτικού Συλλόγου Γαργαλιάνων και ο Νίκος Κούρδογλου πρόεδρος Ομίλου Δράσεων και Πολιτισμού Φιλιατρών. Θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

