Το Σάββατο στην Αλαγονία η 38η Γιορτή Πατάτας

Τη διοργάνωση έχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αλαγονίας, με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμάτας, της Κοινότητας Αλαγονίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ανήμερα της γιορτής θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα: 1. Οι κάτοικοι του χωριού παρακαλούνται το απόγευμα του Σαββάτου να αποφύγουν να χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητό τους στην κεντρική δίοδο του χωριού και να παρκάρουν τα οχήματά τους σε παρακείμενους δρόμους ή προσωπικούς χώρους στάθμευσης. 2. Στην κεντρική οδό του χωριού θα επιτρέπεται η κυκλοφορία δύο ρευμάτων έως τις 8:30 μ.μ. Από τις 8:45 μ.μ. έως τις 12:30 π.μ. της επομένης θα επιτρέπεται μόνο η άνοδος από Καλαμάτα προς την Αποθήκη Πατατόσπορου (από θέση Βουνάκι έως πλατεία Μαχαλά). Η επιστροφή προς Καλαμάτα για τους επισκέπτες θα πραγματοποιείται: α) είτε από τον δρόμο Μαχαλάς – Νέδουσα – Εθνικής Οδός Καλ.- Σπάρτης (14 χμ και περίπου 30 λεπτά). β) είτε από τον δρόμο Πάνω Μεριά – Σίρβατα – Εθνικής Οδού Καλ. - Σπάρτης (6 χμ και 12 λεπτά).

Το μουσικό σκέλος της βραδιάς θα αναλάβει ο Κώστας Καντζιλιέρης.