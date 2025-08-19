Πλήθος κόσμου στη «Σύναξη στο Πουλίτσι»

Η ζωντανή συμμετοχή και το θερμό ενδιαφέρον ανέδειξαν τον πλούτο και τη ζεστασιά του χωριού, αφήνοντας σε όλους μια δυνατή εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη.

Η περιήγηση στα σοκάκια και τα σημεία του χωριού έφερε στο φως ιστορίες, εικόνες και μνήμες μιας άλλης εποχής, ενώ η συνέχεια στην Περδικόβρυση μετέτρεψε τη δράση σε μια πραγματική γιορτή επαφής με τη φύση και τους ανθρώπους. Η ομάδα «Τα Γεράκια», φρόντισε ώστε η μέρα να συνδυάσει γνώση, συναίσθημα, ψυχαγωγία και γαστρονομία με τοπικά εδέσματα. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν, να μοιραστούν αφηγήσεις και να αισθανθούν τη ζεστασιά μιας κοινότητας που ξαναβρίσκει τον παλμό της.

«Η επιτυχία της συνάντησης στο Πουλίτσι δεν αποτελεί μόνο μια όμορφη ανάμνηση, αλλά και απόδειξη ότι η επαφή με τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του μπορεί να γίνει πηγή δύναμης και έμπνευσης για το μέλλον. Εμπνεύστρια της δράσης ήταν η Νίκη Γιαννακοπούλου, ενώ σημαντική ήταν η αρωγή του προέδρου του χωριού, Νίκου Αδαμοπούλου, και των κατοίκων σεΠουλίτσι και Περδικόβρυση», όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.