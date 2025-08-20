Η Καλαμάτα παρουσιάζει την αποστολή της για το 2030 – Εκδήλωση στις 25 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο

Η πρόοδος αλλά και οι φιλοδοξίες της Καλαμάτας ως μία από τις 112 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις της Ε.Ε. έως το 2030 θα παρουσιαστούν το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 6 μ.μ., στο Πνευματικό Κέντρο.

Στην εκδήλωση με τίτλο «Kalamata2030 – Η αποστολή μας για το 2030» θα αναδειχθεί η δουλειά της ομάδας “Mission” του Δήμου Καλαμάτας, τα προγράμματα που έχουν εξασφαλιστεί αλλά και τα σχέδια της ομάδας για το μέλλον.

Η Καλαμάτα έχει ήδη κατοχυρώσει τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα –τόσο ερευνητικά όσο και υποστηρικτικά– που αποσκοπούν στην πράσινη και ψηφιακή μεταμόρφωσή της. Μέσω αυτών, η Μεσσηνιακή πρωτεύουσα στοχεύει σε ένα δίκτυο πόλεων που αναπτύσσουν συμμετοχικά σχέδια ανάπλασης, μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικής μετάβασης (πράσινης + ψηφιακής). Παράλληλα, ξεχωρίζει το πρόγραμμα με τα 6 σχολεία που θα μετατραπούν σε “ψηφιακά δίδυμα”, καθώς και η υλοποίηση νέων μοντέλων βιώσιμης κινητικότητας.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΕΤΟΣ ΟΡΟΣΗΜΟ-2030

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ψηφίστηκε η έγκριση σύναψης συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Καλαμάτας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συζήτησης που προηγήθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος υπογράμμισε πως το 2030 δεν θα αποτελέσει την ολοκλήρωση της προσπάθειας, όντας ουσιαστικά ένα έτος αποτίμησης για το πού βρίσκονται οι πόλεις. Στο ίδιο μήκος κύματος η παράταξη “Καλαμάτα Μετά” έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της στις Δημοτικές Επιτροπές και τα Δ.Σ. για προτάσεις σε προγράμματα χρηματοδότησης που υποβάλλει ο Δήμος Καλαμάτας, εκτιμώντας πως η πλειοψηφία αυτών δεν θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πόλη. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας στα τέλη του 2024, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου είχε σταθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Καλαμάτας, εστιάζοντας στις δράσεις που απλώνονται στην πόλη, μεταξύ αυτών στην βελτίωση της αστικής προσβασιμότητας και στην ανάπλαση του κεντρικού ιστού της πόλης. «Κάθε λιθαράκι μεταφράζεται σε οξυγόνο, μείωση διοξειδίου του άνθρακα, κατακράτηση επικίνδυνων βλαβερών οξειδίων κ.α.» είχε υπογραμμίσει, τονίζοντας πως πιστεύει στην υλοποίηση του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος.