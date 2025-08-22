Εργαστήρι γλυπτικής από αύριο στην Αρχαία Μεσσήνη

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, τη συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας και υπό την αιγίδα του Δήμου Μεσσήνης, η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Coup d’étart διοργανώνει ανοιχτό Εργαστήρι Γλυπτικής εντός του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης, από αύριο Σάββατο έως τις 13 Σεπτεμβρίου.

Σκοπός της επιμορφωτικής αυτής δράσης είναι η αναβίωση και η ανάδειξη των παραδοσιακών μεθόδων λιθοξοΐας στη σύγχρονη εποχή. Εμπνεόμενοι από τον αρχαίο Μεσσήνιο γλύπτη Δαμοφώντα και τους μεταγενέστερους ανώνυμους δημιουργούς που δραστηριοποιήθηκαν στην περιοχή και αντιστεκόμενοι στην επικρατούσα απαξίωση του ρόλου, της σημασίας και αξίας της χειρωναξίας στην πλαστική δημιουργία και στην τέχνη της γλυπτικής, ειδικότερα, οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου, Γιάννης Γκούζος, Γιώργης Βραχνός και Αλέξανδρος Μίντζας επιμένουν στη χρήση των παραδοσιακών τεχνικών τόσο ως όχημα διατήρησης της πολύτιμης ιστορικής κληρονομιάς και μνήμης όσο και ως δυναμικό εργαλείο νέας, επικαιροποιημένης καλλιτεχνικής έκφρασης.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει διαδραστικό χαρακτήρα, η δε δράση των συμμετεχόντων θα αποτελέσει το υλικό της δημιουργίας πρωτότυπης ηχητικής εγκατάστασης που θα παρουσιαστεί την ημέρα λήξης του εργαστηρίου.