Ένα διαδραστικό βιωματικό εργαστήρι σύγχρονου χορού και προσωπική Performance του Αντώνη Λιβερόπουλου σε μουσική του Χριστόφορου Τριανταφυλόπουλου είναι ο επόμενος σταθμός του Κύκλου Βιωματικών Δράσεων Ψυχικής θéros, που διοργανώνουν οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης Θάλπος Τριφυλίας του Φορέα Θάλπος – Ψυχική Υγεία.

Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Αυγούστου στην παραλία Στόμιο των Φιλιατρών.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από τους διοργανωτές: «Αν προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα zoom out από την καθημερινότητα και δούμε τα πράγματα σε ένα πιο φιλοσοφικό επίπεδο, τόσο όσον αφορά το τι πιστεύουμε για τον κόσμο, όσο και τι κάνουμε μέσα σε αυτή… θα καταλάβουμε ότι όντως υπάρχει κάτι μεγαλύτερο πίσω από κάθε τι που κάνουμε. Μια ενδεχομένως επιλογή, μια νέα συνθήκη, μια καινούργια δοκιμή, μια εξερεύνηση για νέους ορίζοντες, ή απλές, καθημερινές κινήσεις που θα μας οδηγήσουν σε μικρές ή μεγάλες αλλαγές.

Αν αυτό το δούμε σε σχέση με τον σύγχρονο χορό – performance, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η καθημερινότητά μας πολλές φορές συσχετίζεται μαζί του σε μεγάλο βαθμό. Η κίνηση, η δημιουργικότητα, η τριβή μέσα από έντονα συναισθήματα, η προσπάθεια απελευθέρωσης για να καταλάβουμε τον εαυτό μας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είτε ως συμμετέχοντες είτε ως απλοί θεατές... σαν ένα zoom out από την καθημερινότητά μας!

Με χαρά σας περιμένουμε σε μια μοναδική εμπειρία γεμάτη κίνηση, μουσική και έκφραση δίπλα στη θάλασσα».

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.