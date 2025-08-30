Παρουσιάστηκε η εικόνα των Φιλιατρών το 1918

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η εκδήλωση που διοργάνωσε ο Όμιλος και η Δανειστική Βιβλιοθήκη Φιλιατρών, κάτω από το χαρακτηριστικό τοπόσημο της πόλης, το πανέμορφο ρολόι στην Πλατεία Δημαρχείου με προσκεκλημένη την Ελένη Τσαμαδού.

Η κ. Τσαμαδού, νομικός και συγγραφέας, παρουσίασε με ζωντάνια και όμορφο αφηγηματικό λόγο την εικόνα των Φιλιατρών το 1918, μέσα από τις αναμνήσεις του πατέρα της Γεώργιου Καλογερόπουλου, αρεοπαγίτη αλλά και καταξιωμένου λογοτέχνη με το ψευδώνυμο Θέμης Τριφύλλιος, μαθητή τότε του Γυμνασίου Φιλιατρών.

Η συρραφή των σκόρπιων χειρόγραφων σημειώσεών του, που επιμελήθηκε η συγγραφέας, ανέδειξαν τα Φιλιατρά της εποχής εκείνης ως μια ακμάζουσα, ζωντανή και όμορφη πόλη, που ήταν το κέντρο της εκπαίδευσης στη Δυτική Μεσσηνία και στο Γυμνάσιο της οποίας φοιτούσαν μαθητές απ’ όλη την Τριφυλία, ακόμα και από τη Χώρα και την Πύλο.

Στο τέλος της εκδήλωσης, αυτά τα ενδιαφέροντα στοιχεία της παρουσίασης (ονόματα, καταστήματα, τρόπος ζωής των μαθητών της εποχής, περιγραφή του Γυμνασίου αλλά και κτηρίων, της πλατείας, του σιντριβανιού κ.λπ.) η κ. Τσαμαδού τα παρέδωσε με χαρά, μετά από αίτημά του, στον δάσκαλο και από τους υπεύθυνους του Μουσείου Σχολικής Ζωής Παναγιώτη Μιχαλακόπουλο.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο αντιδήμαρχος Βασίλης Αθανασόπουλος, η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαργαλιάνων Λουκία Πρεβεζάνου, η πρόεδρος του Συλλόγου Φιλοπροόδων Φιλιατρών Βιβή Παντελάκη, η πρόεδρος του Πυρσού Μαίρη Γκότση κ.ά.

Κ.Μπ.