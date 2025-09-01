Μαρίνα Σάττι: Ενθουσίασε το νεανικό κοινό στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας (βίντεο)

Με ενθουσιασμό υποδέχθηκε το νεανικό κοινό της πόλης την περασμένη Παρασκευή την Μαρίνα Σάττι, στο Ανοιχτό θέατρο Καλαμάτας.

Για ακόμη μια χρονιά, η αγαπημένη καλλιτέχνιδα απέδειξε γιατί θεωρείται μοναδική στο είδος της, μέσα από τις μουσικές εναλλαγές, την ιδιαίτερη ερμηνεία αλλά και τις εντυπωσιακές χορογραφίες που πλαισίωσαν την εμφάνισή της. Δίπλα της βρέθηκαν οι ερμηνεύτριες Ερασμία Μαρκίδη και Έλενα Λεώνη, οι οποίες πρόσθεσαν δυναμική στο πρόγραμμα, κερδίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Ακόμα, ιδιαίτερο τόνο στη σκηνή έδωσε και η χορογράφος Ειρήνη Δαμιανίδου με την ομάδα της.

Η εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι ήταν η τελευταία για το καλοκαίρι στο Ανοιχτό θέατρο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες συναυλίες και το φθινόπωρο (Νατάσσα Μποφίλιου (6/9), Apon (10/9), Πάνος Βλάχος (20/9), Κώστας Χατζής - Ελπίδα (24/9), Γιάννης Πάριος (3/10).