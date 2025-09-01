11η Λευκή Νύχτα: Χιλιάδες κόσμου, αλλά ψώνια με μέτρο (βίντεο+φωτο)

Ο κόσμος, ντόπιοι και οι πολλοί επισκέπτες διασκέδασαν, έφαγαν και ήπιαν, στα καταστήματα του εμπορικού και του ιστορικού κέντρου, καθώς και στις μουσικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί.

Οσον αφορά τις αγορές από καταστήματα, ο κόσμος μπήκε και ψώνισε εκεί που βρήκε προσφορές, πολύ καλές τιμές.

Ομως, ψώνισε μετρημένα, λιγότερο από άλλες χρονιές σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, λόγω της οικονομικής στενότητας και των μεγάλων υποχρεώσεων από τις αυξήσεις σε ρεύμα, τρόφιμα και στέγαση. Κόσμος παρακολούθησε τις συναυλίες από τα συγκροτήματα The Blues Escape και Kalamata Music Ensemble, στην κεντρική πλατεία και από τον Δημήτρη Κοργιαλά, στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι “η «Λευκή Νύχτα» είναι μια μεγάλη γιορτή που δίνει την ευκαιρία σε κατοίκους κι επισκέπτες να βγουν έξω, να περάσουν όμορφες στιγμές με τις οκογένειές τους και τους φίλους τους και κυρίως να κάνουν τις αγορές τους σε ποιοτικά προϊόντα, σε εξαιρετικές τιμές” και σημείωσε: “Η αγορά της Καλαμάτας δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από μεγάλες αγορές του εξωτερικού. Το βλέπουμε από το πρωί που είμαστε εδώ. Ο κόσμος κινείται, φεύγει με γεμάτες τσάντες, το πράξαμε και εμείς άλλωστε αυτό”. Ο δήμαρχος ευχαρίστησε για τη συνεργασία “τον Εμπορικό Σύλλογο, την ΟΕΒΕΣ και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και κυρίως τους επιχειρηματίες κι εμπόρους, για τις πολύ σημαντικές εκπτώσεις. Εκπτώσεις επί των εκπτώσεων” και κατέληξε: “Αυτή είναι η δυναμική, αυτό είναι που θα κάνει τη Λευκή Νύχτα και πάλι πολύ μεγάλη, όπως παραμένει. Αυτή η γιορτή γεμίζει τα τα ταμεία όχι μόνο των εμπόρων, αλλά όλων των επαγγελματιών”. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας Γιώργος Εγγλέζος εξέφρασε την ικανοποίησή του που “συντοπίτες μας κι επισκέπτες από την Πελοπόννησο και την Αθήνα έχουν έρθει για να εκμεταλλευτούν τις προσφορές και να διασκεδάσουν στην πόλη μας”. Δήλωσε ότι “η «Λευκή Νύχτα» είναι συνεργασία όλων των φορέων, με μπροστάρη τον Δήμο” και σημείωσε: “Πέρα από το οικονομικό όφελος διαφημίζουμε την πόλη μας. Εχουμε βρεθεί στο επίκεντρο της Πελοποννήσου και αυτό είναι μια μελλοντική παρακαταθήκη, για να γίνει η πόλη μας για να γίνει ακόμα μεγαλύτερη τα επόμενα χρόνια. Και αυτή η εκδήλωση να εξελιχθεί σε μια ακόμα μεγαλύτερη γιορτή για όλους μας”.