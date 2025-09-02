Διήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη του Ναυάρχου Αθανασίου Σπανίδη

Το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και πολυδιάστατο, αναδεικνύοντας τόσο την ιστορική πορεία του Ναυάρχου όσο και την ανάγκη να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη του στις νεότερες γενιές. Το διήμερο περιλάμβανε ομιλίες και ιστορικές αναφορές στη ζωή και το έργο του, ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο, εμπνευσμένο από τη δράση και την προσωπικότητά του, ποδηλατοβόλτα που ένωσε μικρούς και μεγάλους σε έναν συμβολικό γύρο μνήμης, ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θαλάσσης, αναδεικνύοντας τη ναυτική παράδοση και την αγάπη για τη θάλασσα, και τέλος παραδοσιακούς χορούς, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και γιορτής.

«Τα “Σπανίδεια” δεν αποτέλεσαν μόνο μια τελετή μνήμης, αλλά και μια ζωντανή γιορτή τιμής, που συνέδεσε τον λόγο, την τέχνη, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, αφήνοντας σε όλους τους παρευρισκόμενους το μήνυμα ότι η παρακαταθήκη του Ναυάρχου Σπανίδη παραμένει ζωντανή και οδηγός για το μέλλον» τονίστηκε από τους διοργανωτές, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στον Εθελοντικό Σύλλογο Πολιτικής Προστασίας Μεσσηνίας για την συνδρομή του.

Να σημειωθεί πως εκ παραδρομής σημειώθηκε σε δελτίο Τύπου και αναφέρθηκε στην “Ε” για το διήμερο πως συνδιοργανωτής ήταν ο Σύλλογος Απανταχού Μικρομαναίων.

Ο Γιάννης Σταματόπουλος μάλιστα διευκρινίζει προς αποκατάσταση της αλήθειας ότι “στη συνέντευξη Τύπου ουδέποτε έκανα τέτοια αναφορά, ούτε δήλωσα κάτι ανάλογο. Αντίθετα δήλωσα ότι η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τον Ιστιοπλοϊκό Ομιλο Καλαμάτας. Εγώ είχα απλά τον συντονισμό της εκδήλωσης. Απορώ πως προέκυψε η λανθασμένη αναφορά, η οποία έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και δυσμενή σχόλια εναντίον μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης”.





