Η «Filiatra Agro Vision 2025» ανοίγει σήμερα τις πύλες της

Θα πραγματοποιηθεί στον προαύλειο χώρο του Γυμνασίου - Λυκείου Φιλιατρών, φιλοξενώντας εμπόρους και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και ομιλίες από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ερευνητές στον αγροτικό τομέα.

Η έκθεση θα λειτουργεί με ελεύθερη είσοδο σήμερα και αύριο από τις 5.30 έως τις 11 μ.μ. και την Κυριακή από τις 10 π.μ. έως τη 1 μ.μ. και από τις 5.30 έως τις 11 μ.μ.

Σε συνέντευξη Τύπου τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής και οι συνδιοργανωτές αναφέρθηκαν στο σημαντικό αυτό γεγονός για την πόλη των Φιλιατρών, αλλά και στη σημασία του για την ευρύτερη περιοχή.

Από την οργανωτική επιτροπή, η Ιωάννα Δημητρακοπούλου σημείωσε: «Η 3η Filiatra Agro Vision θα πραγματοποιηθεί από τις 5 μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου σήμερα Παρασκευή, στις 6 θα είναι τα εγκαίνια της 3ης αγροτικής έκθεσης γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και για άλλη μια χρονιά η συμμετοχή εκθετών ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ο χώρος, δυστυχώς, είναι πολύ μικρός για να δεχθούμε όλους όσοι ήθελαν να είναι εκθέτες μας. Η φετινή έκθεση γίνεται με συνδιοργάνωση με τον Δήμο Τριφυλίας, που φέτος έκανε πολύ πιο εύκολο το έργο μας στο να πραγματοποιηθεί η έκθεση και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε, με τη συνεργασία λύθηκαν πολύ πιο εύκολα και πολύ γρήγορα και αυτό, πιστεύω, θα μας βοηθήσει να έχουμε μια επιτυχημένη έκθεση. Σκοπός της έκθεσης είναι η ενημέρωση των αγροτών σε οτιδήποτε καινούργιο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε τεχνολογία, μηχανήματα, εξοπλισμό, εφόδια, λιπάσματα, ό,τι έχει να κάνει με την καλλιέργεια. Παράλληλα με την έκθεση θα υπάρχουν στο αμφιθέατρο του Λυκείου ενημερωτικές ομιλίες και από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και από επιστήμονες που έχουν κάνει έρευνες και μελέτες για οτιδήποτε καινούργιο αυτή τη στιγμή απασχολεί τον αγροτικό κόσμο και τη γεωργία».

Η αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τοπικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαρία Παναγοπούλου τόνισε: «Η οργάνωση της έκθεσης Agro Vision Filiatra από τον Εμπορικό Σύλλογο και με τη συνεργασία του Δήμου Τριφυλίας είναι για 3η χρονιά και αποτελεί κοινό σχέδιο που αποσκοπεί στην ενίσχυση και την προώθηση της τοπικής οικονομίας, εμπορικής δραστηριότητας και τουριστικής προβολής. Η διοργάνωση της έκθεσης δημιουργεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα στον δήμο συμβάλλοντας στην τόνωση της τοπικής οικονομίας. Μεγάλος αριθμός εκθετών μένουν στην περιοχή μας για αρκετές μέρες, για την ετοιμασία και τις μέρες της έκθεσης, και επίσης πλήθος επισκεπτών θα επισκεφθούν το δήμο μας και αυτό συνεπάγεται την οικονομική τόνωση του δήμου. Η διοργάνωση στην Τριφυλία θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. Παράλληλα θα υπάρξει σημαντική προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη διακίνηση πλήθους φωτογραφιών και βίντεο που θα προβάλουν τον τόπο μας και θα επιδρούν θετικά στην τουριστική ανάπτυξή του. Τέλος, η εν λόγω σύμπραξη με τον Εμπορικό Σύλλογο για τη διοργάνωση αποτελεί σπουδαία εναλλακτική ευκαιρία στον εμπλουτισμό δράσεων που παρέχει ο δήμος μας στους δημότες του και στους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, που αποτελούν τον πυλώνα της στήριξης της οικονομίας του τόπου μας».

Από τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών ο Ανδρέας Ντούνος επεσήμανε: «Είναι μια συνδιοργάνωση του Εμπορικού Συλλόγου και του Δήμου Τριφυλίας, υποστηρικτές της προσπάθειας είναι η Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να ευχαριστήσουμε τους μεγάλους χορηγούς της έκθεσης, που είναι η εταιρεία «Διαμαντόπουλος», ο «Αθανάσιος Ηλιάδης-χωματουργικές εργασίες», η εταιρεία «Ρίλα», καθώς και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και όλους όσοι έχουν συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, μικροί και μεγάλοι».

Η υποψήφια διδάκτωρ του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Στέλλα Μπίτσικα τόνισε: «Χαιρόμαστε πάρα πολύ που πρώτη φορά θα συμμετέχουμε στην έκθεση, καθώς το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι από τα παλαιότερα ιδρύματα της χώρας μας και θέλει να είναι κοντά στην κοινωνία τη γεωργική και συνεχίζει να παράγει έρευνα. Θα έχουμε στην έκθεση ένα περίπτερο, στο οποίο μπορείτε να έρχεστε, να μας επισκέπτεστε και να μιλήσουμε για την έρευνα που παράγουμε, καθώς και στις ομιλίες που μπορείτε να παρακολουθήσετε, το Σάββατο και την Κυριακή, όπου θα δείτε τις δράσεις μας, την ένωση που υπάρχει μεταξύ του Πανεπιστημίου αλλά και άλλα ευρωπαϊκά ιδρύματα και εταιρείες. Και περιμένουμε να συζητήσουμε και να δούμε τις ανάγκες που έχουν οι παραγωγοί και θα είμαστε στη διάθεσή σας».

Ο γεωπόνος - ερευνητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Αραμπατζάκης σημείωσε: «Στις παρουσιάσεις που θα κάνουμε το Σάββατο και την Κυριακή στο αμφιθέατρο του Λυκείου θα έχουν τη δυνατότητα αυτοί που θα έρθουν, να μάθουν και να γνωρίσουν τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται και αναπτύσσονται από το Γ.Π.Α. αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς και ιδρύματα, όπως επίσης και πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει το Γ.Π.Α., με ισχυρή θέση που αποσκοπούν στην εξέλιξη της γεωργίας, στην ανανέωσή της και γενικότερα σε ένα πλαίσιο στο οποίο θα είναι βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Αυτός είναι ο στόχος και για αυτό το πράγμα παλεύουμε και δραστηριοποιούνται οι έρευνές μας».

Τέλος ο αντιδήμαρχος Τριφυλίας Βασίλης Αθανασόπουλος τόνισε: «Θα ήθελα να ενημερώσω τον κόσμο ότι στόχος, από την πλευρά του δήμου, είναι η προβολή όλων των προϊόντων που έχει ο δήμος μας. Η διοργάνωση αυτή θα αποτελέσει ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο, ώστε να ενημερώσει τους παραγωγούς της περιοχής μας για να έχουν καλύτερη τεχνογνωσία και καλύτερα εφόδια στις καλλιέργειές τους. Με τη συμμετοχή μας, ο δήμος μας στηρίζει την εμπορική και παραγωγική δράση του τόπου, προβάλλει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα και, παράλληλα, αναδεικνύει τον φυσικό και πολιτιστικό πλούτο του δήμου μας. Εμείς σαν δήμος θα είμαστε πάντα δίπλα σε τέτοιου είδους δράσεις. Να ενημερώσω τον κόσμο ότι η είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν και είναι χαρά μας να βοηθάμε αυτά τα παιδιά από τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών στην προώθηση του τόπου μας και των αγροτικών προϊόντων του δήμου μας».

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η έκθεση, που συνδιοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Φιλιατρών και τον Δήμο Τριφυλίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχει στόχο να ενημερώσει και να προσελκύσει τόσο ερασιτέχνες όσο και επαγγελματίες αγρότες για τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες στον τομέα της γεωργίας. Η έκθεση θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τα προϊόντα και τις καινοτόμες λύσεις που προτείνουν οι εκθέτες, καθώς και να λάβουν πολύτιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη της γεωργίας.

Στους εκθέτες περιλαμβάνονται καταξιωμένες εταιρείες, όπως:

- Xωραΐτης Χαΐνης: Μηχανήματα New Holland

- Agrotech SA: Μποζαντζίδης και Μητσιολίδης

- Χριστοφιλόπουλος: John Deere & ελαιοραβδιστικά μηχανήματα

- Αργυρός: Landini - McCormick

- Δήμητρα: Lamborghini & Hoofinman

- Μπαχούρος Ιωάννης: Μεταλλικές κατασκευές

- Αυγερός Δημήτριος: Ελαιοραβδιστικά μηχανήματα

- Πετρόπουλος: Μηχανήματα Kubota

- Μηχανοτεχνική: Γεωργικά μηχανήματα από Κρήτη

- Καραγιάννης: Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες και λέβητες βιομάζας

- Παπαθεοδωρόπουλος: Ελαιοραβδιστικά μηχανήματα

- Class Γ. Χίγκας Α.Ε.Β.Ε Ferrari

- ZERO Center Hellas: Τετράτροχα βοηθητικά αγροτικά μηχανήματα

- MetAqua Τεχνολογίες νερού

- Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μαζί μας με ενδιαφέρουσες ομιλίες και καινούργιες μελέτες.

- Γεωργικά drones μέσω της εταιρείας Attex



Στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν και εκπρόσωποι του τομέα της γεωργίας, όπως:

- Quantum AGRO: Ειδικά προϊόντα θρέψης

- Αφοί Κατσίρου: Πλαστικά εξαρτήματα

- FMC Χημικά Ελλάς

- ΕΒΥΠ Ε.Ε. Βιοδιεγέρτες, αμινοξέα και υγρά λιπάσματα

- AgroHellas: Λιπάσματα και ειδικά σκευάσματα

- Syngenta: Φυτοπροστασία και σπόροι

- Aχαϊκά Πλαστικά ΑΒΕΕ: Πλαστικά - λύσεις για τη γεωργία

- Δημήτρης Μπέσσης: Αυτοματισμοί θερμοκηπίου

- IQ Crops: Υδροπονικές καλλιέργειες

- Haifa: Εισαγωγή και εμπόριο λιπασμάτων

- Μουτεβελής - Alagro: Κεφαλές υδρολίπανσης

Παράλληλα με την έκθεση θα γίνουν ενημερωτικές ομιλίες που θα προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και ιδέες για τη σύγχρονη γεωργία. Ο γεωπόνος και διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος θα είναι ο συντονιστής αυτών των ομιλιών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από καταξιωμένους γεωπόνους, καινοτόμους ερευνητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο του Λυκείου και θα καλύψουν μια ποικιλία θεμάτων που αφορούν την καινοτόμο γεωργία, όπως:

- Drones στη σύγχρονη γεωργία: Πώς η χρήση drones μπορεί να επαναστατήσει τις γεωργικές πρακτικές.

- Καινοτόμες πρακτικές φυτοπροστασίας: Εξετάζοντας την περίπτωση του περονόσπορου και τις στρατηγικές αντιμετώπισής του.

- Ρομποτικά συστήματα και IoT: Νέες τεχνολογίες που διευκολύνουν τη γεωργία.

- Εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας στην καθημερινότητα του αγρότη: Πώς οι νέες μέθοδοι επηρεάζουν την παραγωγικότητα.

- Ψηφιακή και βιώσιμη γεωργία: Εξερεύνηση του Quanti Farm και Open Agri.

- Υδροπονία ακριβείας για θερμοκήπια: Οι καινοτόμες πρακτικές που αναβαθμίζουν την παραγωγή.

- Στοχευμένη αντιμετώπιση του δάκου της ελιάς: Νέες προσεγγίσεις στη φυτοπροστασία. Στρατηγικό όραμα και επιστημονική τεκμηρίωση για τον μεσσηνιακό αμπελώνα.

Οι ομιλίες αυτές θα αποτελέσουν μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και τις καινοτόμες προσεγγίσεις στον τομέα της γεωργίας, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ έρευνας και ιδιωτικού τομέα.



Κ.Μπ.